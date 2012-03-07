دنیای تصویر 213 منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره علاوه‌بر گزارش کامل مراسم اسکار 2012، می توانید مطلب جامعی درباره مسیر زندگی حرفه ای اصغر فرهادی را نیز بخوانید. از دیگر بخش های این شماره، بررسی سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر و فیلم‌های ایرانی به نمایش درآمده در این جشنواره، از نگاه منتقدان و نویسندگان دنیای تصویر است.

برخی از مطالب این شماره عبارتند از:جداول فروش و تحلیل جامع آماری سینمای ایران در سال1390، اسکار آمریکایی با شکلات فرانسوی (گزارش هشتادوچهارمین مراسم اسکار و گزارش ویژه ی فصل جوایز 2012-2011) یادداشت های یک سرخورده اسکار (درباره فیلم نئو-صامت "هنرمند") تقدیر یک جدایی (اصغر فرهادی از "ماشین نشین ها" تا "جدایی نادر از سیمین").

در بخش ویژه آمده است: سی امین جشنواره فیلم فجر از نگاه منتقدان و نویسندگان سینمایی: دور هم بودیم اما خوش نگذشت!، نهنگی با دلِ خالی!، باران های نیامده، نیمه پُر لیوان خالی!، مثبت منفی ناامیدانه، زیستن با میگرن، فیلم خوب کم داشت!

بهار بعضی و پائیز برخی! (یادداشتی بر عملکرد بازیگران در سی امین جشنواره فیلم فجر)، تازه های 2012: خیلی پرسروصدا و فوق العاده نزدیک، خاکستری، زیرزمین: بیداری، مرد روی لبه، دیو و دلبر (سه بُعدی)، معجزه بزرگ، قسم، بانوی آهنین، یکی برای پول، درونِ شیطان، قاتی پاتی، زن سیاهپوش، قاچاق، جدایی، جنگ های ستاره ای، اپیزود اول: شبح تهدید (سه بُعدی)، مسگر خیاط سرباز جاسوس، وقایع شمار، خانه امن، دُم قرمزی ها، سروصدای لذت بخش.

بانوی آهنین سینما! (گفتگو با مریل استریپ، بزرگ ترین هنرپیشه زن زنده ی دنیا)، راهنمای سریال های خارجی: مردان دیوانه، ماوراءالطبیعه، بخش آی تی، واقعه، بر صفحه ی تلویزیون: شوق پرواز، شیدایی، تا ثریا، مباحث نظری: واهمه های بی نام و نشان (تصویر طبقه ی متوسط در سینمای ایران)، چقدر سینما رو می شناسین؟ (پرسش و پاسخ از تاریخ سینما، از آن روزها تا امروز) از دیگر مطالب این شماره است.

در بخش چهره ها آمده است: حمید کاشانی، عرفان ابراهیمی، جواد عزتی، ماندانا سوری، سما خانی، امین ایمانی، علی زندی، مونا احمدی، شادی احدی فر، سهیلا گلستانی.

در راهنمای کتاب می خوانیم: اینجا جنایت رخ نمی دهد! (کودک 44)، آشناییِ دیرهنگام (در سنگر آزادی)، تاریخ، حال ما را عوض خواهد کرد؟ (قمر در عقرب)، برای دوستداران حرفه ای سینما (تایخچه تحلیلی کمیک استریپ)، نویسنده ای که سکوت می‌کند (احضار روح)1001 فیلمی که باید قبل از مرگ ببینید: یتیمانِ طوفان، دکتر مابوز قسمت های 1 و 2، مادام بوده خنده رو، نانوک شمال، نوسفراتو، سمفونی وحشت، هکسان، زنان احمق، مهمان نوازی ما، چرخِ فلک، دزدِ بغداد.

در بخش ویژه نامه کودکان و نوجوانان آمده است: از ملانصرالدین تا اسفندیار (به مناسبت درگذشت استاد احمدیه)، دمت گرم آقای عظیمی!! (گفتگو با بهرام عظیمی)، از عکس برگردون های دوران کودکی تا پرده سبز (گفتگو با امیر و کامران سحرخیز پیرامون جلوه های ویژه)، سبد خبر، بازی و سرگرمی و...