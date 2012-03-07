کاشت درختان انبوه بهترین راهکار مهار بهمن در آبعلی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ملک ‏محمدی صبح چهارشنبه در آیین روز درختکاری در آبعلی و افتتاح طرح کمربند سبز بر بلندیهای حواشی این شهر افزود: شاید در شهری همچون آبعلی به دلیل استقرار در منطقه ‏ای خوش آب و هوا و همچنین وجود جلوه های اکوتوریسمی بارز نیازی به درخت‏کاری احساس نشود.

وی گفت: بیان این نکته حائز اهمیت است که مناطق شهری و نواحی روستایی آبعلی به ویژه در فصول سرد سال با تهدید سقوط بهمن از بلندی‏های مشرف بر واحدهای مسکونی مواجه است.

این مسئول اضافه کرد: بنابراین، امروز طرح بزرگ کمربند سبز حواشی و مناطق کوهستانی مشرف بر شهر آبعلی کلید خورد.

وی یادآور شد: این طرح در سایه تلاشهای شورای اسلامی شهر، شهرداری و همچنین مسئولان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند به تحقق پیوست؛ از این رو، لازم است تا از سوی مردم آبعلی از این افراد کمال تشکر بعمل آید.

سرپرست شهرداری آبعلی با اشاره به امر درختکاری افزود: این مهم علاوه بر فرهنگ اسلامی این مرز و بوم در رگ و ریشه های فرهنگی تاریخی غنی آن نیز ریشه دوانده است.

وی با اشاره به مزایای ایجاد فضای سبز و درختکاری در مناطق شهری عنوان کرد: درختکاری و توسعه فضای سبز در ردیف اصلی ‏ترین وظایف مدیریت شهری تعریف و تبیین شده است.