اجرای طرح توسعه 158 هکتاری آبیاری تحت فشار در هریس

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فرقانی با اشاره به سیاستهای دولت در حمایت مستقیم از بخش کشاورزی و بهره برداران این بخش مهم اقتصادی کشور جهت نیل به اهداف تعریفی سازمان در روند مدیریت دقیق منابع تولید بخش کشاورزی گفت : دولت برای اجرای هرهکتار آبیاری تحت فشار مبلغ 35 میلیون ریال به صورت بلاعوض از طریق صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان در اختیار بهره برداران قرار می دهد .

وی همچنین با اشاره به همکاری و استقبال خوب بهره برداران بخشهای زراعی و باغی این شهرستان از طرح آبیاری تحت فشار افزود: این مدیریت برنامه منسجمی برای توسعه این سیستم در سال جاری در سطح اراضی زراعی و باغی این شهرستان در دست اجرا دارد.

فرقانی با بیان اینکه نقشه عملیاتی، طراحی و روشهای اجرایی 158هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان برای اجرا آماده شده است، گفت: مقدار 23 هکتار آن اجرا و در صورت مساعد شدن وضعیت هوا، تا پایان سال جاری بقیه نیز اجرا خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی هریس، صرفه جویی در میزان آب مصرفی در بخش زراعی و باغی، افزایش کیفی و کمی محصول تولیدی، سهولت در انجام عملیات کشاورزی، کنترل فرسایش خاک زراعی و در کنار آن کنترل رشد علفهای هرز را از جمله مزایای اجرای این طرح ذکر کرد و افزود: با تلاش کارشناسان امر و بهره برداران شهرستان، در آینده نزدیک تحول اساسی در کمیت و کیفیت محصولات تولیدی این شهرستان رخ نموده و هریس جایگاه خود را در نظام تولید کشاورزی استان بهبود خواهد بخشید.