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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

فرقانی خبر داد:

اجرای طرح توسعه 158 هکتاری آبیاری تحت فشار در هریس

اجرای طرح توسعه 158 هکتاری آبیاری تحت فشار در هریس

تبریز - خبرگزاری مهر : مدیر جهاد کشاورزی هریس از طرح توسعه 158 هکتاری آبیاری تحت فشار در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فرقانی با اشاره به سیاستهای دولت در حمایت مستقیم از بخش کشاورزی و بهره برداران این بخش مهم اقتصادی کشور جهت نیل به اهداف تعریفی سازمان در روند مدیریت دقیق منابع تولید بخش کشاورزی گفت : دولت برای اجرای هرهکتار آبیاری تحت فشار مبلغ 35 میلیون ریال به صورت بلاعوض از طریق صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان در اختیار بهره برداران قرار می دهد .

وی همچنین با اشاره به همکاری و استقبال خوب بهره برداران بخشهای زراعی و باغی این شهرستان از طرح آبیاری تحت فشار افزود: این مدیریت برنامه منسجمی برای توسعه این سیستم در سال جاری در سطح اراضی زراعی و باغی این شهرستان در دست اجرا دارد.

فرقانی با بیان اینکه نقشه عملیاتی، طراحی و روشهای اجرایی 158هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان برای اجرا آماده شده است، گفت: مقدار 23 هکتار آن اجرا و در صورت مساعد شدن وضعیت هوا، تا پایان سال جاری بقیه نیز اجرا خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی هریس، صرفه جویی در میزان آب مصرفی در بخش زراعی و باغی، افزایش کیفی و کمی محصول تولیدی، سهولت در انجام عملیات کشاورزی، کنترل فرسایش خاک زراعی و در کنار آن کنترل رشد علفهای هرز را از جمله مزایای اجرای این طرح ذکر کرد و افزود: با تلاش کارشناسان امر و بهره برداران شهرستان، در آینده نزدیک تحول اساسی در کمیت و کیفیت محصولات تولیدی این شهرستان رخ نموده و هریس جایگاه خود را در نظام تولید کشاورزی استان بهبود خواهد بخشید.

کد مطلب 1554124

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