مقاله خوب نیازمند یادگیری و انجام پژوهش مناسب است

فریدون احمدی در حاشیه برگزاری کارگاه یک روزه آموزش مقاله نویسی در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ارائه مقاله جامع و مفید نیازمند یادگیری برای انجام پژوهش مناسب و علمی است، افزود: مقاله نویسی روشی نو در ارائه و کالبد شکافی علم تازه و مطرح کردن حرف روز در جهان است که محقق و دیگر کاربران را با مفاهیم نو و مطرح شده در ابعاد علمی آشنا می کند.

وی بیان کرد: مقالات علاوه بر افزایش دانسته های افراد در اختراع و کشف پدیده نو نیز موثر است هستند و به همین دلیل باید به این شیوه بیش از گذشته توجه نشان داد.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج با بیان اینکه دستاورد حاصل در پژوهش اگر در سطح علمی و وسیع از آگاهی باشد مخاطب بیشتری دارد، افزود: مطالعه و آزمایش مطرح شده در علوم انسانی مناسب با بطن جامعه و در راستای نیازهای ادارت و سازمان های دولتی است.

احمدی با اشاره به اینکه مطالعه رفتار انسان ها توسط محقق بیانگر دنیای از نهفته ها و علوم کشف نشده است، افزود: برداشت ها نسبت به یک پدیده واحد برابر نیست چرا که افراد با تفکرهای متفاوت و به سبک خود اتفاقات روزمره را تحلیل می کنند و نتیجه پژوهش و تحقیق هر کس متفاوت با دیگری و دارای راه حل های مختلف است.

وی با بیان اینکه استفاده از روش های علمی شناخت از نتیجه و دستیابی به آن را ممکن می کند، بیان کرد: اتخاذ تصمیم گیری براساس واقعیت های موجود تصمیم گیری را نادرست و از اعتبار ان می کاهد چرا که زندگی در دنیای امروز نیازمند بررسی حقیقت به عنوان بعد دوم و مکمل واقعیت است.

استاد دانشگاه و مدرس دانشگاه پیام نور سنندج بیان کرد: بیشتر نتایج و تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیران نتیجه آمار و اطلاعات در اختیار آنها است که وظیفه پژوهشگر تصمیم گیری درست برای کسب حقایق درست و دوری از هر نتیجه سوء است.

احمدی لازمه تحقیق درست را در عدم موضع گیری تصمیم و رای پژوهشگر دانست و بیان کرد: فرایند علمی از مراحلی تشکیل شده است که نیازمند مدل، فرضیه و کار مطالعاتی در چارچوب منظم و قانونمند است و محقق را با فرآیند پژوهشی آشنا می کند.

وی با بیان اینکه مقاله دارای مراحل متعدد در ارائه هرچه بهتر آن است، افزود: نوشتن مقدمه، بیان مسئله، بررسی ضرورت و اهمیت پژوهش، ارائه چارچوب مدل، طراحی مدل زیربنایی، تشخیص فرضیه، نوع تحقیق و روش مناسب ارائه آن، جامعه و نمونه آماری، نمونه گیری، روش های گردآوری اطلاعات، ابزار علمی برای اندازه گیری در مطالعه، تعیین قلمرو و حوزه پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها و رفرنس نویسی در پایان از کارهای دنبال شده در ارائه تحقیق و مقاله جامع و کامل است.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج اعلام کرد: مهمترین بحث ارائه یافته ها و بهترین استنتاج از تمامی اطلاعات برای استفاده کاربران و درراستای کاربردی کردن اطلاعات برای ارائه و حل معضلات و سازمان و ادارات است.

احمدی تفهیم عمیق و درست از بررسی ها را در افزایش ارزش مقاله مهم دانست و گفت: ارزش هر مقاله در انجام درست و اصولی راها و روشهای آن است و هر مقاله بسته به ارائه دیدگاه های نو به کاربران دارای نتایج مثبت است.

این کارگاه آموزشی به همت دانشگاه پیام نور سنندج برگزار شد.