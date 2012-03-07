راه اندازی 200 پایگاه جشن نیکوکاری در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، جلال حسین زاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پایگاهها از 18 اسفند ماه سالجاری در سطح شهرهای استان دایر شده و کمکهای خیرین را برای توزیع در بین خانواده های تحت پوشش کمیته امداد دریافت می کنند.

وی به توزیع صندوقهای مشارکت دانش آموزی در مدارس اشاره و با بیان اینکه اقلام جمع آوری شده در مدارس بین دانش آموزان نیازمند توزیع می شود، ادامه داد: امسال 132 میلیارد ریال کمک مردمی در این استان جمع آوری شده است.

حسین زاده با اشاره به اینکه این میزان کمکهای مردمی شامل اکرام ایتام، زکات، صدقات، اطعام نیازمندان و کمکهای مردمی در جشن عاطفه ها جمع آوری شده است، اظهار داشت: میزان کمکهای مردمی طی سال جاری 40 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی با بیان اینکه شماره حساب سیبا 0154585438000 آماده دریافت کمکهای همشهریان برای کمک به نیازمندان است، افزود: 62 هزار و 817 خانوار مددجو تحت پوشش کمیته امداد بوده که بیش از 142 هزار و 666 نفر در استان دارای پرونده دائم کمیته امداد و امسال 30 هزار مراجعه ‌کننده برای حل مشکل به کمیته امداد مراجعه کردند.