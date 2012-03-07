به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال ایران که در رده بندی ماه فوریه نسبت به ماه ژانویه چهار پله نزول کرده بود، در تازه ترین رده بندی ماه مارس فیفا هم چهار پله نزول کرده است.

بدین ترتیب ایران با 574 امتیاز در رده پنجاه و یکم جهان و چهارم آسیا قرار دارد. در این رده بندی اسپانیا همچنان با 1561 امتیاز اول است ضمن اینکه هلند با 1379 امتیاز در رده دوم قرار دارد و آلمان با 1332 امتیاز سوم است.

استرالیا با 868 امتیاز در رده نخست تیم های آسیایی قرار دارد و کره جنوبی (751 امتیاز) با یک پله صعود بالاتر از ژاپن (740 امتیاز) در رده سوم قرار گرفته است.

رده بندی 10 تیم برتر جهان به این شرح است:

1- اسپانیا 1561 امتیاز

2- هلند 1379 امتیاز

3- آلمان 1332 امتیاز

4- اروگوئه 1289 امتیاز

5- برزیل 1157 امتیاز

6- انگلستان 1121 امتیاز

7- پرتغال 1106 امتیاز

8- آرژانتین 1102 امتیاز

9- ایتالیا 1062 امتیاز

10- کرواسی 1049 امتیاز