رای متفاوت مردم کردستان/ رسالت سنگین نمایندگان استان در مجلس نهم

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات 12 اسفند ماه سال جاری با حضور پرشور مردم برگزار شد و کردستانی ها نیز همگام و همراه با اقشار مختلف مردم سراسر کشور با حضور خود در انتخابات نه تنها حماسه ای ماندگار را رقم زدند بلکه تمام یاوه گویی های دشمنان و عوامل ضد انقلاب را خنثی کردند.

حضور پرشور مردم استان کردستان در حالی در انتخابات مجلس نهم عملی شد که گفته می شود میزان مشارکت در این انتخابات به بیش از دو برابر انتخابات مجلس شورای اسلامی در دور هشتم رسیده است و این حضور نمایش دهنده درک بالای سیاسی و آگاهی و بصیرت مردم استان برای مشارکت در تعیین سرنوشت و آینده کشور است.

از همان لحظه اول میزان رغبت برای مشارکت در انتخابات در استان کردستان بالا بود چرا که در اولین گام و در مرحله ثبت نام از داوطلبان 97 نفر با حضور در فرمانداری های استان کاندیدا شدن خود را اعلام کردند و مقایسه این آمار نشان دهنده افزایش 15 درصدی ثبت نام برای رقابت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه انتخابیه استان کردستان بود.

پس از بررسی صلاحیت های داوطلبان نیز این بار و بر خلاف دوره های گذشته در نهایت شورای نگهبان قانون اساسی و هیئت های نظارت صلاحیت 59 نامزد را برای رقابت در انتخابات مجلس نهم تائید کرد که برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب 22 نفر برای رقابت در حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران وارد رقابت های انتخاباتی شدند.

این میزان استقبال برای کاندید شدن در انتخابات و تائید صلاحیت بیشتر افراد در تمام حوزه های انتخابیه در استان کردستان باعث شد تا فرصت برای حضور افراد با دیدگاه های فکری متنوع تری در انتخابات فراهم شود و در نتیجه مردم با خیالی راحت و آسوده در این میان به دنبال انتخاب چهره مورد نظر خود باشند.

رقابت های پرشور تبلیغاتی در مدت یک هفته در کنار ایجاد فضای پر از نشاط و هیجان در سراسر استان کردستان نوید برگزاری انتخاباتی خوب را می داد و خوشبختانه به دلیل درک بالای مردم در شرایط کنونی داخلی و خارجی کشور در کنار همت مدیران و مسئولان فضا و زمینه را برای حضور و مشارکت حداکثری مردم در صحنه فراهم کرد.

در نگاه اول میزان استقبال و حضور مردم در صحنه به گونه ای بود که مسئولان ستاد انتخابات استان کردستان مجبور شدند در شماری از شعبه های جمع آوری رای در شهرهای استان زمان رای گیری را تا ساعت 12 شب تمدید کنند که این اتفاق در سراسر کشور در نوع خود بی سابقه و شاید هم نادر بود.

هرچند نباید به راحتی از این مشارکت و حضور حداکثری مردم در صحنه به دلیل شرایط نامناسب جوی به راحتی عبور کرد ولی مهمترین نکته ای که این روزها در تمام محافل در سراسر استان کردستان مورد توجه قرار گرفته و می گیرد رای متفاوت مردم کردستان به افراد کاندیدا است که منهای حوزه انتخابیه سنندج که انتخابات به دور دوم رسیده است در چهار حوزه انتخابیه دیگر چهار چهره جدید و کاملا گمنام راهی مجلس نهم شده اند.

کردستان تنها استانی در کشور است که تمام نمایندگان آن در مجلس نهم تغییر کرده اند و هیچ کدام از نمایندگان فعلی این استان در مجلس آینده حضور ندارند و به دلیل این ویژگی است که باید رای مردم را متفاوت از دوره های قبل دید و این انتخاب مردم استان دارای پیام های خاصی است که باید از سوی مسئولان نیز شنیده شود.

از مجموع شش نماینده فعلی مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی دو نفر رد صلاحیت شدند و امکان رقابت پیدا نکردند ولی چهار نماینده دیگر با تائید صلاحیت از سوی شورای نگهبان راهی رقابت های انتخاباتی شدند که در رقابت با افراد جدید و البته جوان و گمنام نیز نتوانستند رای اعتماد مردم را کسب کنند و باید با صندلهای مجلس شورای اسلامی در دور نهم خداحافظی کنند.

رای متفاوت مردم کردستان به چهره های جوان و دانشگاهی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی پیام های زیادی را در خود نهفته دارد که مخاطب اصلی این پیام ها در گام نخست خود افراد منتخب و نماینده های انتخابی هستند و در گام دوم نیز مدیران و مسئولان هستند که باید این نوع دیدگاه جدید مردم کردستان را به خوبی شناخته و برای عملی کردن نیازهای جدی آنها تلاش کنند.

در میان چهار نماینده انتخابی در حوزه های سقز و بانه، بیجار، مریوان و سروآباد، قروه و دهگلان چهار چهره جدید و دیده و گمنام با رای اکثریت قریب به اتفاق مردم در حالی راهی مجلس می شوند که البته در این چهار حوزه بودند افراد دیگری که سابقه مدیریت های استانی و شهرستانی را در پرونده خود داشتند ولی از سوی مردم با استقبال مواجه نشدند.

هر چند که در حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران انتخابات به دور دوم رسیده است ولی باز هم نوع انتخاب مردم در این حوزه نیز جالب توجه بود چرا که افراد و چهره های جدید از سوی مردم با استقبال مواجه شده اند که قبل از برگزاری انتخابات شانسی برای برگزیده شدن نداشتند.

به هر حال دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سنندج در نیمه اول اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود و در نهایت تکلیف شش نماینده مردم استان در مجلس برای چهار سال پیش رو تعیین می شود ولی آنچه مهم است توجه بیشتر منتخبان مردم به رای متفاوت آنها در این دوره است که در این بین نقش رسانه های جمعی می تواند بسیار مهم باشد تا با پیگیری مطالبات عینی و واقعی مردم فضا را برای نقد عملکرد نمایندگان آینده استان فراهم کنند.