45 هزار وسیله نقلیه از محورهای مواصلاتی کرج تردد کردند

جواد عطرچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در طی 24 ساعت گذشته 45 هزار و 572 وسیله نقلیه از محورهای مواصلاتی کرج تردد کردند.



وی در خصوص محورهای دارای بیشترین تردد اضافه کرد: آزاد راه کرج به تهران کیلومتر 25، حدود 94 هزار و 221 وسیله نقلیه تردد کردند.



مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز ادامه داد: آزاد راه کرج به تهران پل کلاک نیز 92 هزار و 181 وسیله نقلیه تردد داشتند.



عطرچیان در رابطه با محورهایی که بیشترین تخلفات را داشتند، افزود: تعداد کل تخلفاتی سرعت غیر مجاز 11 هزار 351 مورد بوده است که بیشترین تخلف در آزاد راه تهران به کرج پل کلاک رخ داده که سه هزار و 187 مورد بوده است.



مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز اظهار داشت: فاصله غیر مجاز 70 هزار و 904 مورد بوده که بیشترین تخلف در آزاد راه کرج به تهران پل کلاک با 14 هزار و 712 مورد بوده است.