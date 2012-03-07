17 پایگاه هلال احمر در ایام نوروز فعال است/امکان استقرار 30 خانواده در هر پایگاه

علی منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات صورت گرفته برای ایام نوروز در این نهاد گفت: در ایام نوروز 17 پایگاه هلال احمر در نقاط مختلف استان مستقر خواهد بود که نه تای مربوط به جمعیت جوانان هلال احمرو هشت تا مربوط به گروه های امداد رسان است.

وی گفت: در صورت بروز حوادث جاده ای و هر دلیلی که مسافران را از ادامه مسیر منع کند، امکان استقرار 30 خانواده پنج نفری در هر یک از پایگاه های هلال احمر این استان وجود خواهد داشت.

وی همچنین از استقرار امداد هوائی پایگاه هلال احمر خبر داد و گفت: از 25 تا 29 اسفندماه در دو نقطه کلیدی، اتوبان تهران کرج و جاده چالوس امداد هوائی استقرار داشته و در ایام نوروز نیز هر نقطه از استان که به امداد هوائی نیاز داشته باشد، امکان اعزام وجود دارد.

منتظری گفت: در ایام نوروز، چادرهای نماز با هماهنگی جمعیت هلال احمر استان برای اقامه نماز مسافران نوروزی در مسیرهای مواصلاتی ونقاط مختلف استان برپا می شود.

وی تصریح کرد: کلیه اعضای جمعیت هلال احمر برای اسقبال شایسته از ایام نوروز و مسافران نوروزی این استان آماده و پیش بینی های لازم برای رویاروئی با حوادث احتمالی صورت گرفته است.

مدیرکل هلال احمر استان البرز از حضور این نهاد در مانور بزرگ ستاد تسهیلات نوروزی خبر داد و گفت: طی جلسات متعددی که برگزار شده، مصوبات و راهکارهائی جهت خدمت رسانی بهینه به مسافران مطرح شده که در مانور ستاد تسهیلات نوروزی، تجمیع و هماهنگی های لازم در خصوص آنها به عمل خواهد آمد.