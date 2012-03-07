دوره آموزشی تربیت مربی کودک و نوجوان در تربت حیدریه برگزار شد

حجت الاسلام محمد رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این کارگاه آموزشی با حضور 20 نفر از روحانیون مستقر و هجرت تربت حیدریه، زاوه و رشتخوار برگزار شد.

وی افزود: این طرح با هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و دعوت اساتید مجرب از حوزه و دانشگاه در حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) تربت حیدریه با استقبال خوب روحانیون برگزار شد.

وی با اشاره به انجام فعالیت های متنوع قرآنی و فرهنگی در این اداره و تهیه بولتن از آنها گفت: در این بولتن فعالیت های سال 90 انجام شده در شهرهای زاوه و رشتخوار و 48 روستای دارای روحانی مستقر، طرح هجرت و خود استقرار اشاره شده است.