به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اقدام به خودکشی این دو روزنامه نگار در پی افزایش فشار بر عاملان رسوایی شنود صورت گرفته است. نام این دو روزنامه نگار افشا نشده، اما افراد مطلع اعلام کرده اند که خودکشی آنها ناکام مانده است.
افراد نزدیک به کمپانی نیوز اینترنشنال روز سه شنبه به رویترز گفته اند که دو روزنامه نگار از روزنامه "سان" تلاش کرده اند تا دست به خودکشی بزنند.
نیوز اینترنشنال یک کمپانی بزرگ رسانه ای متعلق به مرداک است که نشریات سان، تایمز، ساندی تایمز، دیلی میل، دیلی میرور و نیوز آو د ورلد را در بر می گیرد. این کمپانی توسط رابرت مرداک سهامدار اصلی شرکت "نیوزکورپریشن" ( غول رسانه ای آمریکا ) اداره می شود.
به نوشته این خبرگزاری تحقیقات پلیس درباره افراد متهم به دستن داشتن در رسوایی شنود همچنان ادامه دارد. پرونده رسوایی شنود در سال گذشته میلادی افشا شد و سروصدای زیادی در انگلیس و حتی آمریکا به راه انداخت.
درپی رسوایی شنود مکالمات شهروندان انگلیسی ارتباطات نزدیک رسانه های تحت مالکیت مرداک با سیاستمداران این کشور مشخص شده است. در همین حال شبکه خبری "بی بی سی" گزارش داد "دیوید کامرون" از زمان تصدی مقام نخست وزیری انگلیس در 15 ماه گذشته تاکنون 26 بار میزبان مدیران عامل شرکت مرداک در "دانینگ استریت" بوده است.
احتمال گسترده بودن دامنه این گونه شنودهای غیر قانونی و مطرح شدن نام رهبران سیاسی بریتانیا به عنوان هدفهای احتمالی طراحان استراق سمع سبب شد تا شماری از نمایندگان پارلمان و شخصیتهای سیاسی از دفتر دادستانی کل بخواهند که مستقل از تحقیقات اسکاتلندیارد، تحقیقات مستقلی درباره ابعاد این رسوایی انجام دهد.
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