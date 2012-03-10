به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش"مخزن" نوشته و کارگردانی جلال تهرانی، شب گذشته با یک دقیقه سکوت به احترام سیمین دانشور اجرایش را آغاز کرد.همچنین گروه اجرایی این نمایش، چهارشنبه 24 اسفند ماه اجرای ویژه برای کمک به هنرمندان بیمار روی صحنه می‌برند.

اجرای روز چهارشنبه آخرین اجرای نمایش "مخزن" است که در پی طرح خانه تئاتر مبنی‌بر اختصاص یک اجرا برای کمک به هنرمندان بیمار، روی صحنه می‌رود. قرار است بلیت این نمایش در اجراس ویژه آن به صورت همت عالی به فروش برسد. این نمایش سه شنبه روی صحنه نمی‌رود.

نمایش"مخزن" جدیدترین کار جلال تهرانی است که در طول اجراهایش با استقبال تماشاگران در تالار مولوی روبرو شده‌است. این نمایش در این مدت میزبان چهره‌هایی همچون حمید سمندریان، هما روستا، خشایار دیهیمی، فرهاد مهندس‌پور، محمود دولت‌آبادی، بهمن فرمان‌آرا، رضا کیانیان، جلال ستاری،علیرضا مشایخی، رضا میرکریمی،علی ژکان، محمد یعقوبی، نغمه ثمینی، احمد غلامی، محمد سناپور،علیرضا نادری، محسن عبدالوهاب، رویا نونهالی و... بوده است.

دراین نمایش بازیگرانی چون محمد صادق ملکی، مجید آقاکریمی و امیر قنبری در کنار ریحانه خاتمی به ایفای نقش می‌پردازند. همچنین علیرضا مشایخی با ساخت قطعه‌ای موسیقی، گروه اجرایی نمایش "مخزن" را همراهی می‌کند.

پگاه خورطلب دستیار کارگردان این نمایش است و طراحی پوستر و بروشور را مازیار تهرانی برعهده دارد. گروه سازنده دکور را بیتا صمیمی‌زاد، فرشاد جعفری و حسین نعمت‌اللهی تشکیل می‌دهند. اشکان پیر دل‌زنده و مهدی نصرتی نیز به عنوان عکاس با اجرای این نمایش همکاری دارند. مسوول هماهنگی مجید لروند و منشی صحنه ریحانه خاتمی است.

این نمایش تا روز 23 اسفند ماه هر شب راس ساعت 19 روی صحنه می‌رود.

اجرای 7 اثر نمایشی در تالار های مختلف تا 26 اسفندماه

تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر این هفته درحالی میزبان علاقمندان تئاتر هستند که هفت اثر نمایشی تا 26 اسفند ماه در تالارهای مختلف روی صحنه می‌روند. نمایش "مشروطه بانو" یا مجلس شبیه حصرنامه کارگاه بکاء به نویسندگی و کارگردانی حسین کیانی، ساعت 19 با مدت 180 دقیقه و قیمت بلیت 10 هزار تومان روی صحنه می‌رود.

در تالار چهارسو نمایش"مومیا "نوشته ایوب آقاخانی و کارگردانی هادی مرزبان و بازی فرزانه کابلی، بهرام ابراهیمی، هادی مرزبان، صبا کمالی، سیروس همتی، نیکا سلیمانی، لیلی قراچه داغی، شبناز شجاعی ساعت 19 به مدت 70 دقیقه و قیمت بلیت 8 هزار تومان اجرا می‌شود.

"باروی بلند بابل" عنوان نمایشی نوشته و کار سید مهدی فرجامی است که ساعت 19:30 به مدت 60 دقیقه و قیمت بلیت 7 هزار تومان در تالار قشقایی اجرا می‌شود. در تالار سایه نیز نمایش "جنوب از شمال غربی" نوشته و کار ایوب آقاخانی با بازی (به ترتیب حروف الفبا ) حمیدرضا آذرنگ، نسیم ادبی، فهیمه امن‌زاده، پیام دهکردی، سینا رازانی، فرزین صابونی، افسانه ماهیان ساعت 20 با مدت زمان 70دقیقه وقیمت بلیت 8 هزار تومان میزبان تماشاگران تئاتر است.

نمایش "سیدروماک" نوشته و کار محمود رضا رحیمی هم از یکشنبه 30 بهمن ماه ساعت 18 به مدت 60 دقیقه و قیمت بلیت 6 هزار تومان در کارگاه نمایش روی صحنه می رود. در کافه تریای تالارهای سایه و چهارسو نمایش محیطی"چهارسو/سایه " نوشته جابررمضانی و پوریا کاکاوند به کارگردانی پوریا کاکاوند با بازی فراز سرابی، هومن کیایی، مزدک مهیمنی و آرش عزیزی ساعت 17 با قیمت بلیت 5 هزار تومان در سالن انتظار تالارهای چهارسو سایه میزبان علاقه مندان تئاتر است.

در کارگاه دکور نیز نمایش "الهه خلیج" نوشته خیرالله تقیانی پور و کارگردانی علیرضا زارعی ساعت 18 با مدت زمان 60 دقیقه، قیمت بلیت 5 هزار تومان و بازی مهری سادات آل آقا. سمیه انصاری، عصمت رضاپور، آزیتا ستوده، فریده گرمساری. لادن نصراللهی. کوروش زارعی میزبان علاقمندان تئاتر محیطی است.

