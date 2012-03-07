اندونزی مغلوب میکا کیش شد/ دومین پیروزی برای دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین بازی صبح روز دوم، دو تیم ایرانی دانشگاه آزاد و کرمان موتور به مصاف یکدیگر رفتند که نماینده نخست کشورمان در این رقابت ها در دو ست متوالی حریف خود را شکست داد. دانشگاه آزاد با این پیروزی شش امتیاز از سه پیروزی این رقابت ها به دست آورد تا با تفاضل معدل پوئن ها در صدر جدول قرار گیرد.

در دومین دیدار صبح امروز نیز تیم میکا کیش (دومین نماینده ایران) به مصاف اندونزی رفت که این تیم هم در دو ست متوالی بر حریف خود غلبه کرد. میکا کیش با این پیروزی پنج امتیازی شد و در رتبه سوم جدول چهارمین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا و اقیانوسیه قرار گرفت. اندونزی نیز با سه امتیاز از سه شکست در رتبه ششم جای گرفت و امید خود را برای کسب مقامی در این دوره رقابت ها از دست داد.

دو نماینده والیبال ساحلی قزاقستان سومین بازی صبح امروز را برگزار کردند. قزاقستان الف تیم دوازدهم رده بندی جهانی همانگونه که انتظار می رفت در دوست متوالی دیگر هموطن خود را شکست داد تا به عنوان رقیب جدی دانشگاه آزاد با شش امتیاز در مکان دوم جدول قرار گیرد. قزاقستان ب نیز با پذیرش این شکست و با سه امتیاز اندوخته در رتبه پنجم جدول قرار گرفت .