نشست زبان فارسی در دانشگاه یوپی فیلیپین/ دومین زبان از نظر آسان آموزی

به گزارش خبرنگار مهر از مانیل ، در این نشست که بیش از یکصد تن از فارسی آموزان دانشگاه یوپی ،‌ کتابخانه ملی و مرکز مطالعات ایران و کالج بین المللی المصطفی (ص) حضور داشتند ، خانم دکتر بکولود رئیس دانشکده زبان دانشگاه یوپی ضمن خیرمقدم و تشکرابراز امیدواری کرد این همکاری و برنامه ها موجب گسترش همکاری های دانشجویان ایرانی و فیلیپینی گردد .

سپس سفیر جمهوری اسلامی ایران در فیلیپین در سخنانی ضمن تشکر از رایزنی فرهنگی و دانشگاه یوپی در برگزاری این برنامه به اهمیت و جایگاه تمدنی ایران به عنوان تمدنی بزرگ اشاره کرد .

محمدی گفت: زبان فارسی در مسیر این تمدن بزرگ به شدت رشد و گسترش یافت و امروز با اطمینان باید گفت که زبان فارسی مجددا قدرت و نفوذ خود را در جهان خواهد یافت و گسترش فراوانی را به دست خواهد آورد .

وی با اشاره به قرارداد همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه یوپی نیز اظهار امیدواری کرد که شاهد گسترش هر چه بیشتر روابط دو کشور در زمینه های مختلف خصوصا در ارتباط با زبان فارسی باشیم .

در ادامه رایزن فرهنگی کشورمان نیز طی سخنانی به اهمیت زبان فارسی و جایگاه آن پرداخت و گفت: امروز افتخار داریم که در این دانشگاه بزرگ در میان نخبگان و دانشجویانی از میان مردم بزرگ فیلیپین هستیم که یادگیری زبانی را برگزیده اند که به راستی زبان اندیشه و تفکر ، شعر و شعور ، لطافت و زیبایی ، معنا و محتوا است .

دیو سالار افزود: زبان فارسی در یک کلام یکی از بی نظیر ترین زبان ها در انتقال مفاهیم هست و این مهم را هر کسی که اندکی با این زبان آشنا باشد به خوبی درک و تصدیق می کند.

وی گفت: حتما تایید خواهید کرد زبانی با قدمتی بیش از هفت هزار سال با تمام فراز ونشیب ها وجابجایی های سرزمینی والبته تاثیرگذاری و تاثیر پذیری از دیگر فرهنگ ها و ملت ها اگر توانسته باشد به همان زیبایی و لطافت خود باقی بماند به طور حتم زبانی قدرتمند و بی نظیر است و امروز باید گفت زبان فارسی دارای چنین قدرتی بوده و هست.

وی تصریح کرد: زبان فارسی که پشتوانه ‌١٢ قرن ادب نظم ونثرمکتوب دارد، درمیان حدوداً چهارهزار زبان ولهجه که امروزه درجهان مورد استفاده قرار می‌گیرد، نقش واهمیت کم‌نظیری داردو زبان‌شناسان آن را دومین زبان ازنظر آسان‌آموزی شناخته‌اند.

رایزن فرهنگی کشورمان افزود: از سوی دیگر موقعیت تمدن اسلامی و فرهنگ ایران اسلامی و انقلابی، جاذبه آموختن زبان فارسی را دوچندان کرده است.امروزه در اغلب دانشگاه‌های بزرگ در سراسر جهان رشته زبان و ادب فارسی دایر است و این علاوه بر مراکز ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی است.

وی در ادامه گفت : مسؤولان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هم به این جاذبه و نقش کلیدی زبان و ادب فارسی واقفند و به کمک رایزنی‌ها وخانه‌های فرهنگ که دراغلب کشورهای جهان دایراست و با یاری مراکز ایران‌شناسی دانشگاه‌هایی که گروه یا رشته زبان فارسی دارند، نقش تاریخی و فرهنگی خود را ایفا می‌کنند.

دیوسالار همچنین به جایگاه زبان فارسی در دنیای غرب و یا کلمات فارسی موجود در زبان فیلیپینی اشاره کرد و نمونه هایی از تاثیر زبان فارسی بر نوشته ها و آثار مشاهیر ادبیات جهان ارائه کرد.

سپس طولابی از معلمان برجسته نیز ضمن ارائه مقاله ای پیرامون تاریخ و جایگاه زبان فارسی به ریشه ها ، لهجه ها ، خط این زبان پرداخت که بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

برایان از فارسی آموزان فیلیپینی هم که دردانشگاه یوپی مشغول تحصیل می باشد و فارسی را به راحتی تکلم می نماید در ارتباط با جایگاه ایرانیان ، ویژگی های اخلاقی و رفتاری ایرانیان ، پیشرفت های علمی ،ویژگی های فردی و اجتماعی انان و مطالبی را به فارسی بیان کرد و خلاصه ای از آن را نیز مجری برنامه دکتر سیویلیا به انگلیسی بیان کرد.

نکته جالب توجه این برنامه اجرای برنامه توسط دکتر سیویلیا استاد دانشگاه یوپی و فارغ التحصیل دانشگاه تهران است که به انگلیسی ، فارسی و تاگالوگ برنامه را به زیبایی اجرا کرد.

اجرای نمایشنامه رستم و سهراب توسط فارسی آموزان فیلیپینی از دیگر بخش های جذاب این برنامه بود که با استقبال فراوان شرکت کنندگان روبرو شد .

همچنین در این برنامه از فیس بوک فارسی آموزان فیلیپینی به آدرسlsop رونمایی شد تا زمینه ای برای ادامه ارتباط و ارتباط فارسی آموزان با یکدیگر را فراهم نماید .

دانشگاه یوپی فیلیپین بزرگترین و مهمترین دانشگاه این کشور می باشد که تاکنون بیش ا ز 35 دوره اموزش زبان فارسی در آن برگزار گردیده است .

