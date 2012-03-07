پاداش های مربیان پاراآسیایی را تمام و کمال پرداخت کنید

بهمن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صندوق حمایت از قهرمانان ورزشی باید سکه های مربیان دو و میدانی را به روز پرداخت کند. بچه های ما آذر ماه سال گذشه موفق شدند در رقابت های پاراآسیایی به موفقیت دست پیدا کنند و در حالی که پیش تر پاداش ورزشکاران و مربیان سالم را پرداخت کرده بودند، پرداخت پاداش های مربیان ما را به تعویق انداختند.

وی افزود: حالا که قرار شده پاداش ها را در قالب سکه پرداخت کنند ، این کار را نمی کنند و از آنجا که سکه گران شده، به قیمت همان زمان، پولش را پرداخت کرده اند. این در حالی است که به عنوان مثال بعضی از مربیان با این شرایط هم به همان سکه های وعده داده شده نرسیده اند و به قیمت آن روز، 10 سکه هم کمتر گرفته اند.

سرمربی تیم ملی دو و میدانی در ادامه در خصوص بازی های پارالمپیک لندن اظهار داشت: ما در پارالمپیک پکن موفق شدیم دو مدال طلا کسب کنیم و امیدوارم در لندن این تعداد مدال به سه و چهار برسد. وضعیت رکوردهایی که تا الان به دست آمده راضی کننده بوده است.

بهمن رضایی در پایان اظهار داشت: ما رقابت های دو و میدانی رده های سنی را در اردیبهشت ماه در تهران برگزار خواهیم کرد که انتخابی مسابقات قهرمانی جهان در جمهوری چک خواهد بود. همچنین در اردیبهشت ماه مسابقات جایزه بزرگ بزرگسالان را هم برگزار خواهیم کرد.