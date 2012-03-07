وب بیشتر از شبکه ای از دستگاهها/ بزریل سومین بازار بزرگ رایانه در دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، CeBIT (مرکز اتوماسیون اداری، فناوری اطلاعات و ارتباطات) بزرگترین نمایشگاه بین المللی رایانه در دنیا است.

این نمایشگاه همه ساله از هفته دوم مارس در هانوفر آلمان در فضایی به وسعت 450 هزار متر مربع برگزار می شود.

نمایشگاه سبیت از سال 1970 به عنوان بخش رایانه ای نمایشگاه بین المللی هانوفر آغاز به کار کرد. از سال 1999 نمایشگاه سبیت علاوه بر آلمان در سایر نقاط دنیا نیز برگزار می شود که عبارتند از:

- سبیت آسیا در شانگهای چین

- سبیت استرالیا در سیدنی

- سبیت اورآسیا در استانبول ترکیه

در سبیت 2012 که از 6 تا 10 مارس برگزار می شود بیش از 4 هزار و 200 ارائه دهنده از 70 کشور شرکت کرده اند.

کانون توجه این دوره از نمایشگاه "مدیریت اعتماد" است که به مسئله مهم تثبیت اعتماد و امنیت دنیای دیجیتال امروز می پردازد.

برزیل شریک نمایشگاه سبیت

همه ساله یک کشور به عنوان "کشور شریک" نمایشگاه سبیت انتخاب می شود. در دوره 2012 برزیل به عنوان شریک رسمی این رویداد بزرگ فناوریهای رایانه ای معرفی شد.

برزیل از نظر وسعت، بزرگترین کشور آمریکای جنوبی است که به ویژه سریعترین رشد اقتصادی را در منطقه آمریکای لاتین به ثبت رسانده است و همچنان توسعه نقش مهم خود را در تجارت جهانی ICT ادامه می دهد.

تجارت IT

سبیت 2012 در کنار سایر مقولات به مقوله تجارت IT می پردازد. در این نمایشگاه موسسات تحقیقاتی بسیاری درباره موضوعاتی چون "اطلاعات بزرگ"، "ابرهای محاسباتی"، "تجارت اجتماعی"، تغییرپذیری و امنیت دنیای دیجیتالی و با هدف توسعه راه حلهای تجارت الکترونیک، برنامه های جانبی تجارت و ابزارهای پیش نگرانه به بحث و تبادل نظر می نشینند تا بتوانند راهکارهای جدیدی در خصوص توسعه تجاری، تجزیه و تحلیل و مدیریت حجم وسیعی از اطلاعات در زمان واقعی دست یابند.

سخنرانی رئیس گوگل

در مراسم افتتاحیه نمایشگاه سبیت 2012 "اریک اشمیت"، رئیس گوگل اظهار داشت که امروز اینترنت توانسته است مرزهای ملی میان کشورها را در هم نوردد.

اشمیت گفت: "وفاداری تنها به یک ملت نیست بلکه به دوستان و علاقه مندیها است و این چیزی است که همه چیز را برای شهروندان، دولتها و جامعه تغییر خواهد داد."

وی افزود: "من همیشه باور داشته ام که وب چیزی بسیار بیشتر از شبکه ای از دستگاهها است. وب شبکه ای از ذهنها است که درون یک وجدان جهانی درحال رشد است. وب تمام ما را از نظر احساس و عملکرد باهم متحد می کند."



اریک اشمیت ادامه داد: "فناوری معجزه نمی سازد بلکه اتصال برقرار می کند و این اتصال حتی به میزان بسیار کم، زندگی ها را تغییر می دهد."

سخنرانی صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور برزیل

آنگلا مرکل- صدراعظم آلمان با اشاره به بحران مالی که سراسر اروپا در بر گرفته است در سخنرانی مراسم افتتاحیه نمایشگاه سبیت 2012 گفت: "به عنوان اروپاییها ما باید یک منطقه بسیار ثابت را بسازیم و مطمئن شویم که اقدامات احتیاطی به موقع گرفته می شوند."

همچنین "دیلما روسف"- رئیس جمهور برزیل در خصوص رشد اقتصادی این کشور اظهار داشت: "در سال 2011، برزیل سومین بازار بزرگ رایانه ها و پنجمین بازار بزرگ موبایل در دنیا را به خود اختصاص داده بود. درحال حاضر 61 میلیون برزیلی به اینترنت دسترسی دارند و این بازار به سرعت درحال رشد است. در سال گذشته، در برزیل تعداد مشترکان باند پهن موبایل با یک افزایش دوبرابری به 41 میلیون نفر رسید و 21 میلیون خانه با یک افزایش 30 درصدی از سرویسهای تلویزیون پولی استفاده می کنند."

رئیس جمهور برزیل افزود: "در ماه می، ما مناقصه باندهای رادیویی ویژه توسعه شبکه نسل چهارم موبایل را در برزیل برگزار خواهیم کرد."