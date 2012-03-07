قیمت نهاده های کشاورزی در گلستان کنترل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: برای این کار باید برنامه هایی داشت و حمایت های بموقع روی نهاده ها صورت گیرد تا موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی نشود.

وی اظهارداشت: اکنون برای این کار، کمیته ای در استان تشکیل شده که این مسئله را پیگیری می کند و در حد و انتظار استانی اقدامات مورد نیاز انجام می شود.

قناعت با اشاره به تاثیر موضع گیریهای داخلی بر قیمتها خاطرنشان کرد: فعل و انفعالات عرصه های بین المللی نیز، خواسته و ناخواسته علاوه بر تاثیر در فضای کشورهای تحریم کننده بر فضای ایران که تحریم شده، تاثیرگذار است.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: استان گلستان به دلیل واقع شدن در کریدور شرق به غرب در ایام نوروز پذیرای مسافران و گردشگران زیادی است که می طلبد مایحتاج مورد نیاز، امنیت و انضباط اجتماعی آنان را مهیا ساخت تا دچار کمبود نشوند.

این مقام عالی اجرایی گلستان گفت: با تعامل خوب اتحادیه اصناف و بازرگانی استان انتظار بیشتر است که این اقدامات به روزتر و علمی تر شود و ضمن ذخیره سازی مناسب اقلام مورد نیاز مردم بر خروج و ورود کالا بویژه در انبارهای غیر مجاز، دقت و کنترل بیشتر شود.

قناعت به برگزاری نشست های تخصصی برای این منظور تاکید ورزید.

وی متذکرشد: از موضوعات مورد توجه در ستاد تسهیلات سفر استان باید این باشد که مسافر در استان اقامت کند و گردش پولی و اقتصادی در استان داشته باشد نه این که فقط هزینه بردار و ترافیک ساز برای استان باشند.