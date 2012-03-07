به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی روز چهارشنبه در هفتمین همایش سراسری روسای پلیس راهور با اعلام اینکه پلیس آماده اجرای بزرگترین و پرحجم ترین عملیات نوروزی است، به تشریح برنامه های سال آینده پرداخت و اظهار داشت: به روز کردن قانون ارتقای رفتار کارکنان، افزایش فعالیتهای فرهنگی و توسعه فناوری و استفاده از سیستم های هوشمند چهار اولویت مد نظر پلیس بود. بعد از گذشت 40 سال قانون راهنمایی و رانندگی بازنگری و در سال 89 تصویب شد. این قانون امسال به اجرا درآمد و در سال آینده نهادینه خواهد شد.

وی ادامه داد: در اولین سال اجرای این قانون دغدغه های فراوانی وجود داشت و مبالغ نیز تا 10 برابر افزایش یافت تا بازدارندگی های لازم ایجاد شود. البته زمزمه هایی شنیده می شد که با توجه به وجود انتخابات این قانون در سال 90 اجرایی نشود ولی با همت جمعی و ورود تمامی نیروهای ناجا این قانون اجرایی شد.

مومنی تاکید کرد: خوشبختانه امسال علیرغم افزایش ظرفیت ها و تقاضای سفر 20 هزار نفر در جاده ها کمتر کشته و مجروح شده اند که در این امر مردم نقش عمده را داشته و همکاری خوبی با پلیس داشتند.

رئیس پلیس راهور با اشاره به برگزاری دوره های تعالی و استاندارد سازی رفتار تاکید کرد: تمامی افسران درجه دار دو بار درسه سال گذشته به صورت متمرکز آموزش دیده اند و در دوره های استاندارد سازی رفتار شرکت کردند.

وی افزود: اقدامات فرهنگی و آموزش همگانی از دیگر برنامه های ما بود که با استفاده از تمام ظرفیت های کشور اجرا شد. فرهنگیان نیز علاوه بر همیاران پلیس ساماندهی شدند و برای کمبود حضور پلیس در روستاها دهیاران به عنوان راهوران محله فعالیت خود را آغاز کردند.

سردار مومنی با بیان استفاده از تجهیزات و فناوریهای نوین برای کنترل راهها گفت: هم اکنون علاوه بر بکارگیری فناوریهای نوین خدمات نیز به صورت به روز و جدید ارائه می شود. پس از صدور گواهینامه هوشمند از سال آینده کار تعویض گواهینامه های قدیمی به گواهینامه های هوشمند آغاز می شود. همچنین هم اکنون 70 درصد قبوض جریمه به صورت الکترونیکی صادر می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون جاده های تهران مشهد، اصفهان شیراز و تا پایان سال جاده های فیروزکوه و هراز به صورت هوشمند با دوربین کنترل می شوند. این در حالی است که بزرگترین و پیشرفته ترین مرکز کنترل ترافیک خاورمیانه افتتاح شد. این مرکز می تواند بستری را برای جهش و استفاده از سیستم های هوشمند فراهم کند.

رئیس پلیس راهور با اشاره به اجرای طرح نوروزی گفت: نوروز نقطه عطف ایرانیان است و بعد از یکسال کاری آنها می خواهند برای استراحت به سفر بروند. پیش بینی می کنیم حجم سفرها امسال افزایش چشمگیری یابد. در طرح نوروزی امسال 500 هزار نیروی پلیس، هلال احمر، اورژانس و آتش نشانی به کمک پلیس می آیند و بیمه ها نیز قول داده اند برای پرداخت غرامت و بیمه کردن خودروهای فاقد بیمه در جاده ها مستقر شوند.