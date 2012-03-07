نمایشگاه کاریکاتور در کردستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل منابع طبیعی استان کردستان ظهر چهار شنبه در مراسم افتتاح اولین نمایشگاه کاریکاتور با موضوع حفاظت از منابع طبیعی اظهار داشت: در این نمایشگاه آثار کاریکاتوریست های برتر استان در 50 تابلو به معرض نمایش گذاشته شده است.

اکرم توفیقی بیان کرد: پنج اثر برجسته این نمایشگاه از "عثمان نیک منش" از سنندج و 45 اثر دیگر از شهرستان های کامیاران، مریوان، دهگلان ، سقز و بیجار به نمایش گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه مدت فراخوان برای برپایی این نمایشگاه یک ماه بود، افزود: در مجموع 80 اثر به اداره کل منابع طبیعی استان کردستان ارسال شد که با انتخاب آثار برتر در نهایت 50 اثر آن در معرض دید علاقمندان گذاشته شده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان کردستان عنوان کرد: در پایان این نمایشکاه به چهار اثر برتر که از سوی داوران مورد تائید قرار گیرد جوایز ارزنده ای اهدا می شود.

توفیقی ادامه داد: هدف از برگزاری این نمایشگاه به تصویر کشیدن نابودی منابع طبیعی در تمامی عرصه های زندگی بشر، بهره وری بی رویه از منابع طبیعی، از بین رفتن محیط زیست و اهمیت حفظ و احیاء منابع طبیعی از سوی اقشار مختلف جامعه است.

وی یادآور شد: این نمایشگاه برای اولین بار در استان بر پا می شود و انتظار می رود که نمایشگاه کاریکاتور منابع طبیعی بتواند در آگاه سازی اقشار مختلف مردم در راستای حفظ منابع طبیعی موثر باشد.

مدیر کل منابع طبیعی استان کردستان بیان کرد: از نکات مورد توجه این نمایشگاه حضور دو نوجوان کاریکاتوریست 10 ساله به نام های "صدف گلشن" و "رامین محمدی" است و این مهم نشان می دهد که مشارکت برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست به سن و سال افراد بستگی ندارد.

توفیقی در پایان گفت: زمان برپایی نمایشگاه 17 تا 21 اسفند ماه و در محل نگارخانه ارشاد اسلامی واقع در خیابان فرودسی شهر سنندج است.