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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۲

زنگ نیکوکاری در مدارس البرز نواخته شد

زنگ نیکوکاری در مدارس البرز نواخته شد

کرج - خبرگزاری مهر: زنگ نیکوکاری در تمام مدارس استان البرز طنین انداز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه مراسم جشن نیکوکاری به طور نمادین در مدرسه شاهد فاطمه عرب فردیس کرج برگزار شد.

در آیین زنگ نیکوکاری دانش اموزان هدایای خود را برای اهدا به دانش اموزان نیازمند و بی بضاعت به کمیته امداد امام خمینی (ره) تحویل دادند.

مدرسه شاهد فاطمه عرب در فردیس واقع است و امروز به صورت نمادین آیین زنگ نیکوکاری در این مدرسه و با حضور مدیران استانی برگزار شد.

در این مراسم مدیران کل آموزش و پرورش و کمیته امداد امام خمینی (ره) و امام جمعه فردیس کرج حضور داشتند.

 هر ساله جشن نیکوکاری از 14 اسفند ماه به مدت یک هفته در سراسر کشور آغاز می شود.

کد مطلب 1554183

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