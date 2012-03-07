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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

انواری خبر داد:

جمع‌آوری کمکهای مردمی در بیش از صد هزار مدرسه

جمع‌آوری کمکهای مردمی در بیش از صد هزار مدرسه

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) از جمع آوری کمکهای مردمی در بیش از 100 هزار مدرسه و پایگاه شهری در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری صبح چهارشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ نیکوکاری و آغاز جشن نیکوکاری در سراسر کشور گفت: به منظور تبادل عواطف و مهربانی نسبت به هم و کمک به خانواده‌های نیازمند در آستانه سال نو جشن نیکوکاری برگزار می شود.

وی از همکاری‌های مشترک کمیته امداد و وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: علاوه بر تفاهم‌نامه‌های گذشته با آموزش و پرورش برای استفاده از اردوگاه‌ها، خوابگاه‌ها و کانون‌های دانش‌آموزی، امروز نیز 100 هزار مدرسه در سراسر کشور، کمک‌های دانش‌آموزی را برای تقدیم به محرومان، جمع‌آوری می‌کنند.

سرپرست کمیته امداد گفت: انسان‌ها اجتماعی آفریده شده‌اند و بنابراین به کمک هم نیاز دارند و همه انسانهایی که کمک می‌کنند روزی خود نیازمند می‌شوند.
 
به گفته انواری، فردا نیز 15 هزار پایگاه بسیج و کمیته امداد در سطح شهرها و در نهایت در روز جمعه تمام میعادگاه‌های نماز جمعه در سراسر کشور کمک‌های مردمی را برای اهدا به نیازمندان جمع‌آوری می‌کنند.
 
وی افزود: روز نیکوکاری کارگاه آموزش نوعدوستی است نیکوکاری به وسیله دانش‌آموزان در میان خانواده‌ها و جامعه نهادینه شود. باید کمک به دیگران در جامعه آموزش داده شود و این آموزش باید از مدارس شروع شود. 
کد مطلب 1554184

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