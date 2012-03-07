به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری صبح چهارشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ نیکوکاری و آغاز جشن نیکوکاری در سراسر کشور گفت: به منظور تبادل عواطف و مهربانی نسبت به هم و کمک به خانواده‌های نیازمند در آستانه سال نو جشن نیکوکاری برگزار می شود.

وی از همکاری‌های مشترک کمیته امداد و وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: علاوه بر تفاهم‌نامه‌های گذشته با آموزش و پرورش برای استفاده از اردوگاه‌ها، خوابگاه‌ها و کانون‌های دانش‌آموزی، امروز نیز 100 هزار مدرسه در سراسر کشور، کمک‌های دانش‌آموزی را برای تقدیم به محرومان، جمع‌آوری می‌کنند.

سرپرست کمیته امداد گفت: انسان‌ها اجتماعی آفریده شده‌اند و بنابراین به کمک هم نیاز دارند و همه انسانهایی که کمک می‌کنند روزی خود نیازمند می‌شوند.

به گفته انواری، فردا نیز 15 هزار پایگاه بسیج و کمیته امداد در سطح شهرها و در نهایت در روز جمعه تمام میعادگاه‌های نماز جمعه در سراسر کشور کمک‌های مردمی را برای اهدا به نیازمندان جمع‌آوری می‌کنند.

وی افزود: روز نیکوکاری کارگاه آموزش نوعدوستی است نیکوکاری به وسیله دانش‌آموزان در میان خانواده‌ها و جامعه نهادینه شود. باید کمک به دیگران در جامعه آموزش داده شود و این آموزش باید از مدارس شروع شود.