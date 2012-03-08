به گزارش خبرنگار مهر، بهشت گمشده یا تنگ بستانک از جاذبه های شگفت انگیز طبیعی فارس است که در منطقه کامفیروز در فاصله 120 کیلومتری شمال غربی شیراز قرار دارد.

بهشت گمشده در منطقه ای به وسعت 20 هزار هکتار واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا یک هزار و 740 متر است.

این منطقه در حوزه آبخیز سد درودزن واقع شده و سالیانه 33 میلیون مر مکعب آب از آن می گذرد.

این دره سرسبز از کوه های نسبتا مرتفعی در مرز انتهای دهستانهای کامفیروز و بیضاء(شهرستانهای مرودشت و سپیدان) به طرف دشت کامفیروز کشیده شده است.

بهشت گمشده

پوشش گیاهی مناسب، آبشارهای کم ارتفاع طبیعی و آب فراوانی که از مظهر چشمه ها از کوه در مسیر دره به طرف پائین سرازیر می شود موجب شده که این منطقه از زیبایی شگفت انگیزی برخوردار باشد.

پوشش گیاهی این منطقه شامل بنه، پسته کوهی، بادام، بخورک، کیالک، انجیر، چنار، به، گردو است.

گونه های جانوری این منطقه نیز شامل قوچ، میش، بز وحشی، خرس، سمور، کلاغ و گونه هایی از پرندگان شکاری است.

زیبایی های خاص و خارق العاده ای که ناشی از طبیعت است این منطقه را به واقع به قطعه ای از بهشت بر روی زمین تبدیل کرده است. درختان سربه فلک کشیده، چشمه های جاری و آب فراوان به واقع زیبایی شگفت انگیزی را در این پهنه ایجاد کرده که هر بیننده ای را به تماشا و لذت از این همه زیبایی وا می دارد.

قدیمی‌ترین درختان ایران در روستای دشتک

در همین حوالی روستایی به نام دشتک نیز وجود دارد که جاذبه های آن هر مسافری را به خود جلب می کند.

این روستا در تنگه کوه دشتک در شمال منطقه درودزن قراردارد و دارای آب وهوای معتدل در بهار و تابستان و هوای سرد در پاییز و زمستان است.

روستای یاد شده یکی از قدیمی‌ترینروستاهای استان فارس است کهبقایایی از دوران هخامنشیان نیز در آن یافت شده و شکل‌گیریاین روستا براساس یافته‌هایتاریخی به قرن هفتم هجری قمری برمی گردد.

مردم این روستا به زبان فارسی و لهجه دشتکی صحبت می‌کنند و براساس سرشماری‌های انجام شده این روستا افزون بر ‪دو هزار و 300 نفر جمعیت دارد.

روستای دشتک ‌در منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد و بافت کالبدی آن به تبعیت از منطقه کوهستانی دارای شیب و به صورت پلکانی‌است ازاین رومی‌تواند مورد توجه گردشگران قرار گیرد.

خانه‌های قدیمی این روستاازخشت و گل ساخته شده و با چینش پلکانی جلوه‌ای زیبا به این روستا داده است. روستای دشتک همچنین دارای اقلیم معتدل، پوشش جنگلی، باغ‌هایوسیع، چشمه ساران فراوان، آبشارهای زیبا و مناظر طبیعی دلنواز است.



درخت کهنسال چناراین روستاکه‌هسته اولیه شکل‌گیری این روستاست پیشینه‌ای چهار هزار ساله دارد و یکی از قدیمی‌ترین درختان ایران به شمارمی‌آید.

راه پله قدیمی این روستا که‪ یک هزار و 200 پله دارد نیز از دیگر موارد دیدنی در این روستاست ، این راه پله که " کتل " نام دارد ارتباط روستا بامناطق پایین دست را برقرارمی‌کند.

درروستای دشتک همچنین شش‌آسیاب قدیمی وجود دارد که در گذشته مورد استفاده مردم قرارمی‌گرفته و نشانگر بافت تاریخی این روستاست.

چشمه‌های معدنی خنار، نهروم، مرشدی، آبگری، ده گاه،دره وآبگرمی که آبهای معدنی و شفا بخش دارد از دیگر دیدنیهای این روستاست.

همچنین در این روستا چشمه‌هایسی چاه ، باباجمال ، آب چغور ، بیدچنگ ، پای بیدی ، دم تنگ ، بیدک ، عابدو ، گردوک ، تدک ، باغک ، سیبکی وچشمه گل به عنوان بخشی از جاذبه‌های طبیعی خودنمایی می‌کند.

روستای دشتک

گیوه بافی، گلیم بافی و قالی بافی نیز از جمله صنایع دستی در این روستا است که مورد توجه گردشگران قرار دارد.

موسیقی محلی مردم‌این روستا که مورد توجه گردشگران است نیز با نی نواخته می شود و نغمه‌های محلی و شوشتری، در بین این مردم رواج دارد.

این روستا در فاصله ‪۸۰‬کیلومتری شمال شیراز قرار دارد و از طریق شهرستان مرودشت و بخش کامفیروز دسترسی به آن امکان پذیر است.

روستای دشتک به عنوان پایلوت روستای هدف گردشگری انتخاب شده است.

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گزارش: هژیر فتحی