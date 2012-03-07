برنامه های محرمانه نظامی عربستان/ ساخت موشک ضد تانک از 2007

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه به نقل از رادیو سوئد اعلام کرد : آژانس تحقیقات دفاعی سوئد از سال 2007 به صورت محرمانه در حال کمک به عربستان برای ساخت یک کارخانه تولید موشک ضد تانک است.

بر اساس اعلام این رادیو، این همکاری تحت برنامه ای به نام "پروژه سیموم"(Project Simoom ) صورت می گیرد و همکاری این دو کشور همچنان ادامه دارد.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، هر چند سوئد در گذشته به عربستان سلاح فروخته بود، اما بر اساس اسناد محرمانه دولت سوئد، پروژه سیموم جزو امور فوق محرمانه استکهلم است.

رادیو سوئد نیز درباره این همکاری محرمانه گفت : این حقیقت که یک نهاد دولتی همچون آژانس تحقیقات دفاعی سوئد در پروژه سیموم بوده و به یک حکومت دیکتاتوری همچون عربستان سعودی برای ساخت کارخانه تولید تسلیحات، به عربستان کمک می کند، یک امر کاملا منحصر به فرد است.

این در حالی است که "ژان اولف لیند" وجود چنین پروژه ای را تکذیب کرده و به رادیو سوئد گفت : ما چنین پروژه محرمانه ای را با این کشور نداریم.

این شبکه رادیویی از رئیس آژانس تحقیقات دفاعی سوال کرد : "آیا این آژانس در پروژه ای به نام سیموم با عربستان همکاری دارد؟" که اولف لیند در پاسخ گفت : "خیر و من علاقه ای به صحبت کردن درباره برنامه ای که ممکن است بین سوئد و عربستان وجود داشته باشد یا نباشد، ندارم."

این شبکه رادیویی در ادامه گزارش خود عنوان کرد : هرچند رئیس آژانس تحقیقات دفاعی این همکاری را تکذیب کرده اما چند نفر از کارکنان سابق این آژانس وجود پروژه سیموم را تایید کرده اند.

یکی از این افراد، "دیک استرینگ" است. استرینگ تا سال 2010 میلادی پروژه سیموم را هدایت می کرده و از دوستان و همکاران نزدیک اولف لیند بوده است.

زمانی که استرینگ اسناد محرمانه پروژه سیموم را مشاهده کرد، به رادیو سوئد گفت : اگر بخواهم سخنان شما را تکذیب کنم باید بگویم اسنادی که شما به من نشان دادید واقعی نیستند، اما باید بگویم که دولت سوئد به طور کامل در جریان پروژه سیموم قرار دارد.

استرینگ همچنین تاکید کرد : سندی وجود دارد که آن را مدیرکل آژانس برای وزارت دفاع فرستاده است.

وزارت دفاع سوئد نیز از اعلام نظر در این رابطه خودداری کرد و "هاکان یورل" وزیر کشور سوئد گفت : من نمی توانم درباره این همکاری حرفی بزنم.

این رادیو در ادامه افزود : آژانس تحقیقات دفاعی سوئد شرکتی راه اندازی کرده که این شرکت به طور مستقیم با عربستان در ساخت این کارخانه همکاری می کند.

"استن تولگفورز" وزیر دفاع سوئد نیز در این رابطه گفت : آژانس تحقیقات دفاعی تا آنجایی که وزارت دفاع اطلاع دارد با شرکتی که رادیو اعلام کرده در حال همکاری با عربستان است، ارتباطی ندارد و هیچ دستور و مجوز دولتی نیز به این آژانس داده نشده تا کارخانه ای را برای تولید تسلیحات نظامی در عربستان دایر کند.

"فردریک رینفلدت" نخست وزیر سوئد نیز امروز سه شنبه در سخنانی کوتاه اعلام کرد : دولت مسئول اجرای قوانین و مقررات است و من مطمئنم که افراد مسئول نیز به قانون احترام می گذارند.