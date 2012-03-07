فعالیت بازار بزرگ دوستی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس از آغاز به کار بازار بزرگ دوستی منطقه ویژه اقتصادی سرخس، در آستانه فرارسیدن سال جدید خبر داد.

محمدمهدی مروج الشریعه اظهار کرد: این بازار با دارا بودن 114 غرفه مجهز فروشگاهی و نمایشگاهی در 2 طبقه با مساحت 5 هزار مترمربع انواع کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم شهرستان سرخس، از قبیل ارزاق عمومی، البسه و پوشاک، لوازم منزل را ارائه می کنند.

وی با اشاره به اینکه بازار بزرگ دوستی منطقه ویژه اقتصادی سرخس در سال 1382 احداث شده و تاکنون بلااستفاده بوده، گفت: طی چند ماه اخیر با برنامه ریزی و هدف گذاری های بلندمدت صورت گرفته، کار آماده سازی این مجتمع بزرگ فروشگاهی و نمایشگاهی که از انواع زیرساخت های لازم همچون پله برقی، آسانسور حمل بار نیز برخوردار است در دستور کار منطقه ویژه اقتصادی سرخس قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی های صورت گرفته، بازار بزرگ دوستی این پتانسیل را داراست که در آینده ای نزدیک به مرکز بزرگی جهت عرضه دائمی انواع کالاهای با کیفیت تولید داخل در عرصه داخلی و بین المللی تبدیل شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس با عنوان اینکه با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده، این مهم در آینده نزدیک محقق خواهد شد، اظهار امیدواری کرد: افتتاح این بازار در آستانه سال نو، عیدی کوچکی برای مردم عزیز استان خراسان رضوی، به ویژه شهروندان سرخس باشد.

تکمیل پروژه های بهسازی ورودی شهرهای گناباد تسریع شود

فرماندار گناباد گفت: تسریع در تکمیل پروژه های بهسازی ورودی شهرها و پارک ها و مبلمان معابر در اولویت فعالیت های شهرداران قرار گیرد.

محمد صفایی در جلسه کارگروه ایمنی، ترافیک شهری و جاده ای شهرستان بر نوسازی علایم ترافیکی با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات و سفرهای نوروزی تاکید کرد.

وی بهسازی و روشنایی برخی معابر در شهرهای کاخک، گناباد و بیدخت را ضروری دانست و اظهار داشت: باید با ساماندهی کارگران ساختمانی، محل تجمع آنان از محل کنونی واقع در میدان آزادی شهر گناباد را تغییر داد.

رئیس کارگروه ایمنی، ترافیک شهری و روستایی شهرستان خواستار برنامه ریزی برای حل مشکل ترافیکی شهرک توحید گناباد شد و گفت: بازگشایی دو معبر جدید و نیز انتقال ترافیک میدان آزادی به باند کندروی جنوبی ضروری است.

صفایی همچنین برای کمک به کاستن از آلودگی هوا، ترافیک و نیز زیباتر شدن سیمای شهر خواستار جابجایی محل توقف وانت بارهای کرایه ای از مرکز شهر به خیابانی دیگر شد.

بهسازی و ترمیم 25 کیلومتر از محور تایباد- باخرز در سال جاری

رئیس اداره راه و ترابری تایباد از بهسازی و ترمیم 25 کیلومتر از محور تایباد - باخرز در سال جاری خبر داد.

حمید سریزدی گفت: 25 کیلومتر از محور تایباد- باخرز در حوزه استحفاظی اداره راه تایباد قرار دارد که به همت راهداران این اداره، عملیات ترمیم و بهسازی 66درصد از آن تا پایان سال 90 به اتمام خواهد رسید.

رئیس اداره راه و ترابری تایباد با بیان اینکه امسال در 2.5 کیلومتر از این مسیر نیز عملیات بهسازی انجام شده، افزود: اجرای این عملیات در 8.5 کیلومتر باقیمانده از این محور، هم اکنون در حال اجراست که تا پایان سال مالی 90 به اتمام خواهد رسید.

توانمند سازی مشاوران کمیته امداد به منظور پیشگیری از طلاق

مشاور استاندار خراسان رضوی از برگزاری دوره آموزشی توانمندسازی مشاوران و مددکاران شاغل و خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) به منظور پیشگیری از طلاق خبر داد.

هادی طالبیان اظهارکرد: این دوره آموزشی در قالب طرح حمایت یک ساله از زوجین به منظور پیشگیری از طلاق و کاهش آسیب های ناشی از آن به ویژه آسیب های متوجه زنان مطلقه و فرزندان آنها در قالب برنامه جامع خانواده پایدار برگزار خواهد شد.

مشاور استاندار گفت: اطلاع رسانی، حساس سازی، توانمندسازی و مهارت آموزی مشاوران و مددکاران شاغل و خانواده کمیته امداد به منظور افزایش کیفیت در ارائه خدمات به زوجین، زنان مطلقه و فرزندان آنها از جمله اهداف برگزاری این دوره آموزشی است.

وی افزود: این آموزش ها در قالب کارگاه آموزشی، کتاب و سایت به مشاوران و مددکاران شاغل خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) در 8 جلسه برای مشاوران، 16 جلسه برای مددکاران خانواده و 4 جلسه برای مددکاران شاغل و مددکاران پذیرش، ارائه خواهد شد.

گاز شهید هاشمی نژاد میزبان مدیران پدافند غیرعامل کشور

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در رأس هیئتی از کارشناسان این سازمان از پروژه های پدافند غیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد بازدید کرد.

سردار غلامرضا جلالی در این دیدار ضمن ارایه راهکارها، ‌تهدید ها، روش های مقابله با تهدیدات سایبری در قالب یک کارگاه آموزشی به تشریح و تبیین رویکردهای پدافندی پرداخت و چشم انداز، مأموریت و اهداف کلان سازمان پدافند غیرعامل در کشور را تشریح کرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین صنعت گاز را یکی از مهمترین بخش های مورد نظر این سازمان دانست و گفت: جایگاه صنعت گاز، با توجه به پیامدهای قطع جریان گاز در شبکه های انتقال، ‌تهدید های موثر، آسیب پذیری عمده و مقابله با تهدید های سایبری در حوزه ITبسیار مهم است.

وی گفت: شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد به عنوان تنها تأمین کننده انرژی گازطبیعی در نیمه شرقی کشور جایگاه ویژه ای دارد که نیازمند رویکرد جدی بدون احتساب پارامترهای مالی برای استفاده از روش های نوین مقابله با بحران های احتمالی است.