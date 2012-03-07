  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

واحدی:

مسئولان کرمانشاه باید زیرساختهای اقتصادی را تقویت کنند

مسئولان کرمانشاه باید زیرساختهای اقتصادی را تقویت کنند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه گفت: مسئولان اقتصادی استان کرمانشاه باید زمینه ها و زیرساختهای اقتصادی در این استان را تقویت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید واحدی، پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کرمانشاه که در سالن "شهدای دولت" استانداری این شهر برگزار شد، گفت: استان کرمانشا موفق شده است که در سال جاری بیش از 200 میلیون دلار کالا را از طریق بازارچه ها و گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر کند.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه افزود: خوشبختانه در این سال توانسته ایم با استفاده از همکاری و تلاش مسئولان استانی، ظرفیتهای صادراتی استان کرمانشاه را نسبت به سالهای گذشته ارتقاء دهیم.

واحدی گفت: بیشترین حجم صادرات استان کرمانشاه از طریق بازارچه مرزی پرویزخان صورت گرفته است.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه تاکید کرد: این رقم صادرات نشان دهنده رشد 5/16 درصدی امسال در این حوزه است.

وی گفت: استان کرمانشاه با توجه به موقعیت خاص و ویژه ای که دارد، می تواند، به مرکز اصلی مبادلات تجاری و اقتصادی در منطقه تبدیل شود.

معاون استاندار کرمانشاه افزود: مسئولان اقتصادی استان کرمانشاه باید زمینه ها و زیرساختهای اقتصادی در این استان را تقویت کنند.

واحدی در پایان تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه های مختلف در استانهای عراق، می تواند در توسعه اقتصادی استان کرمانشاه بازدهی مطلوب داشته باشد.

کد مطلب 1554195

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها