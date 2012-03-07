اخبار کوتاه از شنای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد مرتضوی در حاشیه برگزاری مسابقات واترپلو کشورگفت : با شناختی که از اعضا و سرمربی تیم واترپلو داشتم کسب یکی از پله های قهرمانی را دور از انتظار نمی دانستم.

وی اظهار داشت:اعضای تیم به همراه مسعود میراب توپچی که به عنوان سرمربی این تیم و با نام نیلسا کام تبریز در مسابقات واترپلو 12-11 سال قهرمانی کشور شرکت کرده بودند پاسخ یکسال زحمات و تمرین های شبانه روزی خود را دریافت کردند.

مسعود میراب توپچی نیز افزود: این مسابقات در 9 اسفند با حضور 9 تیم در استخر آزادی تهران برگزار شد که به ترتیب تیمهای تهران ، اصفهان ، نیلسا کام تبریز مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

سولماز رزم آرا داور تبریزی به عنوان داور برگزیده لیگ برتر شنا کشور انتخاب شد

در پایان ششمین دوره مسابقات شنای بانوان باشگاه های کشور – جام خلیج فارس از سولماز رزم آرا به عنوان یکی از سه داور برگزیده این دوره از مسابقات تقدیر شد.

در پایان آخرین مرحله مسابقات شنای بانوان باشگاه های کشور که عصر روز پنجشنبه 11 اسفند در استخر آزادی تهران برگزار شد ، سولماز رزم آرا داور تبریزی و 2 داور دیگر از سایر استان ها به عنوان داور برگزیده این مسابقات معرفی شدند و لوح تقدیر دریافت کردند.

سرپرست هیئت شنا آذربایجان شرقی در خصوص برگزیده شدن داور تبریزی گفت: رزم آرا از داوران نمونه استان است که با کسب این عنوان باعث بالا بردن سطح علمی و ایجاد حس پیشرفت در داوران شد که امید است سایر داوران استان هم با افزایش آمادگی و تلاش به این عنوان دست پیدا کنند.

سالن بدنسازی هیئت شنا در استخر 29 بهمن تبریز راه اندازی می شود

سرپرست هیئت شنای آذربایجان شرقی از راه اندازی سالن بدنسازی این هیئت در استخر 29 بهمن تبریز خبر داد.

مرتضوی گفت: با توجه به نام گذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی و نیاز تیم هیئت شنا به سالن بدنسازی و به دلیل بدون استفاده ماندن طبقه دوم استخر 29 بهمن تبریز طی جلساتی که با اسبقیان ، مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان داشتیم تصمیم بر ایجاد فضای بدنسازی و آمادگی جسمانی در این طبقه گرفته شد.

وی افزود: با توجه به عنایات آقای اسبقیان در خصوص مساعدت جهت خریداری وسایل لازم ، امید است با بهره برداری از این مجموعه شاهد پیشرفت شنا استان در تمامی مسابقات بشویم.