به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "ویرانگر" به کارگردانی ابوالقاسم طالبی جمعه 19 اسفند ماه ساعت 16 از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود. در خلاصه داستان فیلم آمده: سازمان موساد از چند طریق قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی را دارد و به این منظور، زنی به نام نسرین را به ایران می فرستد. جمشید هاشم پور، رامین نعمتی، علی نظری و اصغر محبی در فیلم سینمایی "ویرانگر" به ایفای نقش پرداختند.

انیمیشن "عصر یخبندان 1" به کارگردانی کریس ودج و کارلوس سالدانها و تهیه کنندگی لوری فورته پنجشنبه 18 اسفند ماه ساعت 14:30 از شبکه دو سیما پخش خواهد شد. داستان این انیمیشن درباره یک سنجاب شیطان و بازیگوش است که به خاطر یک فندق دریخ گیرکرده و شروع به بیرون آوردن این فندق از داخل یخ‌ها می‌کند.

انیمیشن "بیلی گربه‌ای که حرف می‌زند" جمعه 19 اسفند ماه ساعت 17:30 ازشبکه دوم سیما پخش می‌شود. درخلاصه داستان انیمیشن آمده: "بیلی" به دلیل زندگی با انسان‌ها، خصوصیات و عادات آنها را یاد گرفته، طوری که با دوستان خود به شهربازی می‌رود و از بازی کردن در آنجا لذت می‌برد. اما دوستان او تمایلی به علایق بیلی ندارند... "بیلی گربه‌ای که حرف می‌زند" به کارگردانی استفان کلمن و تهیه کنندگی مایکل شیلدزمحصول سال 2001 در کشورهای آمریکا و انگلستان ساخته شده است.

فیلم تلویزیونی "سکسکه بی بی" به کارگردانی علیرضا ابراهیمی و تهیه کنندگی آرش رنجبر جمعه 19 اسفند ماه ساعت 23 ازشبکه دو سیما پخش می‌شود. داستان این فیلم تلویزیونی درباره پیرزنی است که همراه با پسرش رشید در یکی از محله‌های قدیمی اصفهان زندگی می‌کند. یک روز به طور ناگهانی بی بی دچار سکسکه می‌شود.... قدرت اله ایزدی، غفور نصوحی، پری کربلایی و حسن دهقان در "سکسکه بی بی" به ایفای نقش پرداختند.

فیلم سینمایی "سبک چوی لی" به کارگردانی مینگ سینگ وونگ پنجشنبه 18 اسفند ماه ساعت 19 از شبکه سه سیما پخش خواهد شد. درخلاصه داستان فیلم آمده: جان پسر چن تین لای صاحب مدرسه آموزش سبک چوی لی فوت است. دختر جوانی به نام ژیا، جای را به مبارزه‌ای بین مدرسه خودشان و آنها ترغیب می‌کند. ویه یون و سامو هانگ کام بو در "سبک چوی لی" محصول سال 2011 کشور چین بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی "کباب غاز" به کارگردانی و تهیه کنندگی صالح دلدم ، جمعه 19 اسفند ماه ساعت 14:30 روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود. داستان این فیلم با بازی یوسف صیادی ، ساناز سماواتی و کیمیا بابائیان درباره مهمانی شب اول عید است که قرار است خانواده‌ای در روز دوم سال نو، یک مهمانی برای خوردن کباب غاز تدارک ببینند، اما در روز اول عید ورود یک مهمان ناخوانده همه چیزرا به هم می‌ریزد.

فیلم سینمایی "تایتانیک" به کارگردانی شان وان دیک جمعه 19 اسفند ماه ساعت 19 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. در این فیلم با بازی شاون وان دیک و ماریه وستبروک می‌بینیم: بعد از صد سال، در سالروز غرق شدن کشتی تایتانیک، مجدداً کشتی دیگری به همان نام توسط صاحب کشتی "هیدن" به آب‌های اطلس شمالی فرستاده می‌شود... فیلم سینمایی "تایتانیک" محصول سال 2010 درکشور آمریکا ساخته شده است.

فیلم سینمایی "باغ آلبالو" به کارگردانی مایکل کاکویانیس جمعه 19 اسفند ماه ساعت 12:30 از شبکه چهارسیما پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم آمده: بانو لیوبوف رانفسکایا پس از آن که همسر و پسر جوانش به فاصله‌ای اندک از هم مردند، از روسیه به اروپا آمده است. او پس از پنج سال زندگی در شهر پاریس تصمیم می‌گیرد تا به خانه خود در روسیه بازگردد. اما با ورود به روسیه متوجه می‌شود خانواده‌اش بر اثر فشارهای مالی در تردید فروختن ملک خانوادگی خود که بوستانی زیبا از درختان آلبالو است به سر می‌برند. "باغ آلبالو" با بازی شارلوت رمپلینگ، الن بیتس و کاترین کارتلیج محصول مشترک کشورهای یونان ،فرانسه و قبرس در سال 1999 ساخته شده است.

فیلم سینمایی "آخرین مرد مقاوم" جمعه 19 اسفند ماه ساعت20:30 درقالب برنامه "سینما 4" از شبکه چهارسیما پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم آمده: جان اسمیت" به گنگسترهای "ویل" می‌پیوندد. اما وقتی باخبر می‌شود آنها دختری به نام فلینا را برای باجگیری گروگان گرفته‌اند با آنها اختلاف پیدا کرده و به مخالف یعنی گروه استروتزی دشمن دویل ملحق می‌شود... بوروس ویلز و درن و ویلیلم سندرسون در "آخرین مرد مقاوم" به کارگردانی والتر هیل بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی "مندی و تونل مخفی" پنجشنبه 18 اسفند ماه ساعت 13:30 در قالب برنامه "تماشاخانه" از شبکه تهران پخش خواهد شد. این فیلم داستان دختربچه‌ای است که پس از مرگ پدرش از نامادریش فرار می‌کند و این فرار به کمک دوست سرخپوست پدرش انجام می‌شود. مندی با رسیدن به خانه عمویش که تنها خویشاوند اوست با خبر مرگ وی مواجه می‌شود. دین جونز، لکسی جانسون و ویلیام اسمیت یلتون در "مندی و تونل مخفی" به کارگردانی جوی چاپمن محصول سال 2009 کشور آمریکا بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی "کت تنگ" جمعه 19 اسفند ماه ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم آمده: "نسرین و شهرام" زن و شوهری هستند که شهرام به دنبال پول پدر نسرین است که درحال مرگ است. ازطرفی برادران نسرین، نادر و ناصر نیز با همسرانشان طمع به مال پدرشان دارند. پدرشان می‌میرد و بعد از مراسم مشخص می‌شود که... علیرضا خمسه، شهرام قائدی ، شهره سلطانی ، مریم سلطانی و عباس محبوب در "کت تنگ" به کارگردانی آرمین و آبتین حشمتی و تهیه کنندگی حامد کلاهداری و وحید اسماعیلی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم تلویزیونی "نزدیک به آسمان" به کارگردانی عباس شیخ بابایی و تهیه کنندگی روح اله امیری، از تولیدات صدا و سیمای مرکزهمدان، پنجشنبه 18 اسفند ماه ساعت 23 از شبکه شما پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم آمده: حاج مظاهر نقشینه، بزرگ روستای ورکانه در گذشته است. سهراب پسر وی ازتهران به ورکانه می‌آید و قصد دارد مدتی درآنجا بماند... بهزاد خداویسی ، فریبا یعقوب لو و نوشین بیگلریان درفیلم تلویزیونی "نزدیک به آسمان" بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی "پسران بلوط" جمعه 19 اسفند ماه ساعت 13:30 از شبکه شما پخش خواهد شد. در خلاصه داستان فیلم آمده: آزاد بخت و عزیز پسران مشهدی بلوط جانشان را بر سر گنجی می‌گذارند که طبق افسانه‌ای قدیمی در میان مردم روستا برای متعرضانش بد یمنی و مرگ در پی دارد. یوسف برادر کوچک خانواده در مظان اتهام قرار می‌گیرد. چرا که پیش از مرگ عزیز با او درگیری داشته است... مرتضی فلاحی ، هادی سعادتی و محمد باقر مرادی فر در "پسران بلوط" به کارگردانی عبداله باکیده و تهیه کنندگی بابک لطیفی از تولیدات صدا و سیمای مرکز لرستان بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی "وقت اضافه" به کارگردانی مهرداد خوشبخت و با بازی مهدی هاشمی ، افشین سنگ چاپ و فرشته سرابندی پنجشنبه 18اسفند ماه ساعت13 ازشبکه نمایش پخش خواهد شد. در این فیلم می‌بینیم: حاج اکبر فرش فروش دراثرمواجهه با زنی که به همراه مادر و فرزندش به محل نزدیک دکان فرش فروشی او نقل مکان کرده‌اند، قصد کمک و نیت خیر دارد . اما زن نمی‌پذیرد و می‌گوید فقط در صورتی از او پول قبول می‌کند که کاری برای حاجی انجام دهد.

فیلم‌های تلویزیونی، سینمایی و انیمیشن "فرمانروایان مقدس"، "از شنبه تا پنجشنبه"، "مامور انتقال دو"، "شعبده باز" و "شکست ناپذیر" پنجشنبه 18 اسفند ماه ساعت 15، 17 ، 19 ، 21 و 23 ازشبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی "ربودن رئیس سرخ" جمعه 19 اسفند ماه ساعت 17 از شبکه نمایش پخش خواهد شد. درخلاصه داستان این فیلم به کارگردانی باب کلارک آمده: آقا و خانم دورست، زوج متمول و پولداری در یک شهر کوچک به نام سامیت، صاحب پسربچه بسیارشیطان و درعین حال زیرکی به نام اندرو هستند. اندرو مانند بسیاری از بچه‌های دیگر علاقه زیادی به بازی دارد و دراین راستا خواهان همراهی والدینش نیز هست، ولی آنها به دلیل مشغله بسیار زیاد کاری فرصت زیادی را برای او صرف نمی‌کنند. "ربودن رئیس سرخ" با بازی کریستوفرلوید و مایکل جتردر سال 1998 ساخته شده است.

فیلم سینمایی "بی پولی" به کارگردانی حمید نعمت اله جمعه 19 اسفند ماه ساعت 21 از شبکه نمایش پخش خواهد شد. داستان این فیلم درباره زوج جوانی است که درگیر یک دوره بیکاری و بی‌پولی می‌شوند و سعی در حل مشکلات دارند، اما تلاش آنها اوضاع را پیچیده‌‌تر می‌کند. بهرام رادان٬ لیلا حاتمی٬ رضا رشید پور٬ حبیب رضایی، امیر جعفری، سیامک انصاری ٬ بابک حمیدیان، افشین سنگ‌ چاپ، سید ابراهیم بحرالعلومی، سوسن مقصودلو ٬ جلال پیشوائیان ٬ نادر فلاح، علی سلیمانی، علی علایی، کریم قربانی، زهره صفوی، زهرا طاهری منش ٬ غزاله نظر و محمد زرین دست در "بی پولی" به ایفای نقش پرداختند.

فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی "دم زری"، "مامور انتقال سه" و "دی توکس" به ترتیب ساعت 13، 19 و 23 روز جمعه 19 اسفند ماه از شبکه نمایش پخش می‌شود.