قشم؛ جزیره عجایب هفتگانه خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، جزیره قشم زیباییهای منحصر به فرد در قلب خلیج فارس واقع شده، زیبایی هایی که ندیدن آنها حصرت به دل خواهد گذاشت.

دره ستاره ها؛ ستاره ای در زمین

در قلب جزیره، در نزدیکی روستای برکه خلف پدیده زمین شناسی اعجاب آوری خود را به نمایش گذاشته است. اهالی محل می گویند که روزگاری ستاره ای از آسمان به قلب جزیره افتاده و در بر خورد خود با زمین جزیره این شکلها را از خاک و سنگ و ماسه پدید آورده است. برای این محل – که در اصطلاح محلی استاره کفته و گاه ستاره افتیده نامیده می شود.

داستانهای وهم آلود و خیال انگیز فراوانی ساخته شده و بر سر زبانها است. حتی، ماندن در این نقطه از جزیره پس ازغروب آفتاب برای عده ای سخت نگران کننده است. چون می پندارند با سکوت شب موجودات فرا زمینی در استاره کفته گردهم می آیند.

از هر سوی دره ستاره ها، تندیس های بلند قامت پیچاپیچ، هم چون ستون کاخ های ویرانه و قدیمی سر بر آورده اند. این اشکال گوناگون حاصل فعالیت باد و آب است که با فرسایش بی وقفه خود چنین سازه های زمین شناسی را هم چون مجسمه هایی هیولایی جلوه می دهند. وقتی باد شبانه زوزه کشان در لابه لای ستون ها می پیچد، صداهایی پدید می آید که....

جنگل دریایی حرا (HARRA) زیستگاه امن پرندگان مناطق گرمسیری

گونه حرا که نام علمی آن به حکیم و فیلسوف ایرانی ابو علی سینا (Avicennia Marina ) نسبت داده می شود، درختانی در اندازه های سه تا شش متر با شاخ و برگ سبز روشن هستند.

حرا درختی است آب شورزی که هنگام مد آب دریا تا گلوگاه در آب فرو می رود. با خاصیت تصفیه ای که در پوست این درخت وجود دارد، بخش شیرین آب دریا را جذب و نمک آن را دفع می کند. درخت حرا در حقیقت یک کارخانه آب شیرین کن طبیعی و خدادادی است.

در تنگه خوران، بین جزیره قشم و بخشی از استان هرمزگان ( فاصله بین شمال جزیره قشم و بندر خمیر) جنگل دریایی حرا در گستره ای معادل 200 کیلومتر مربع پدید آمده که از تنوع زیستی بالایی برخوردار است .جنگل حرا به دلیل مساعد بودن شرایط اکولوژی، زیستگاهی امن برای پرندگان مهاجر از مناطق گرمسیری است. پرندگانی همچون حواصیل بزرگ ، اگرت بزرگ، اگرت ساحلی، حواصیل هندی، کفچه نوک تیز، سلیم خاکستری، گیلانشاه، کاکائی و ....

ناحیه جزر و مدی حرا زیستگاه مناسبی برای نرم تنان، سخت پوستان و ماهیان پدید آورده که منبع غذایی مهمی برای ماهیان و پرندگان وحشی هستند. ارتباط میان تولید اولیه بوم سازگان ( اکوسیسم ) حرا و تولید ماهیان ارزشمند و صدف در دیگر نواحی حاره به خوبی مشخص شده است.

بستر مرطوب حرا، محل مناسبی برای پرورش مرغان ماهی خوار دریایی و به طور مشخص ماهی خوار دریایی سفید ( اگرات آلبا ) به وجود آورده و از میان دیگر گونه ها، مرغ باران یا آبچلیک ( کارادریده) در هنگام مهاجرت از میان این منطقه عبور می کنند. این سرزمین در زمستان زیستگاه مناسبی برای تغذیه آبچلیک ها و پلوه ها است. تعداد قابل توجهی از گونه های پرندگان اروپا –آسیایی( حدود 43 گونه ماهی خوارند) که به آفریقا مهاجرت می کنند.

یکی از مسیرهای مهاجرت از جنوب ایران و از میان خلیج فارس در نقطه باریک تنگه هرمز میان جزیره قشم و جزیره ابوموسی عبور می کند . مناطق جزر و مدی حفاظت شده حرا به مثابه سرزمین استراحت و تغذیه پرندگان ماهی خوار و گونه های دیگری از پرندگان مهاجر است.

دیدار از جنگل حرا خاطره ای به یاد ماندنی در اذهان دوستداران طبیعت، آب، هوا، درخت و پرندگان و سکوت استثنایی باقی می گذارد.

تنگه چاهکوه و تنگ عالی

در قلب جزیره، در دل کوه سنگی، شکافی برش خورده به شکل ضربدر، تنگه ای به وجود آورده که در روزگاران گذشته مکانی مقدس شمرده می شد از یک سو دست طبیعت، بدنه و سطوح داخلی این تنگه را به شکل تاق ها، سکوها ودالان های پر پیچ و عجیب درآورده است و دیگر سو دست انسان چندین حلقه چاه در بستر تنگه حفر کرده است.

این چاه ها از سده های پیشین تا به امروز منبع مهم تامین آب شیرین برای این بخش از جزیره به ویژه در سال های خشک و بی آب بوده است. جوی هایی برش خورده در بخش های شرقی غربی تنگه، که زمان ساخت آنها (همچون چاه ها) مشخص نیست، آب را از شکاف ها و نقاط مرتفع به سمت چاه ها هدایت می کند.

تنگ عالی، تنگه دیگری است که همانند تنگه چاهکوه از حفره ها و شیارهای بی شماری با شکل های نیم کروی، طاقچه ای و قاشقی تشکیل شده است. بلندی دیواره های پیرامون تنگه و تاریک بودن مسیر، فضایی وهم آلود برای تماشاگران و بازدید کنندگان این نقطه به ارمغان می آورد. این تنگه در بخش غربی جزیره قشم، در جنوب روستای چاهو غربی و چاهو شرقی واقع شده و در انتها به دیواره های شمال شرقی گنبد نمکی نمکدان ختم می شود.

غار نمک

کوه مخروطی شکل نمکدان جاذبه دیگر جزیره قشم است که ارتفاعی حدود 340 متر دارد و قطر قاعده آن حدود هفت کیلومتر است. در دامنه این کوه مخروطی شکل، غارهایی است که با قندیل های کریستال نمک و دیواره های بلورین آذین شده است. استلاگتیت ها و استلاگمیت های بزرگ و اعجاب انگیز این غارها حاصل سالیان دراز فعالیت طبیعت است. طبق برآورد علمی کارشناسان کشور چک، (که در سال 1384 انجام پذیرفت) طول غارهای نمک جزیره قشم افزون بر 5.5کیلومتر است و بسا که طولانی ترین غار نمک جهان باشد.

چشمه نمک جاری از غارهای این منطقه از غلظتی در حدود 99 درصد برخوردار است. این درجه خلوص سبب شده است در امور صنعتی و پزشکی بتوان به خوبی بهره برداری کرد. این چشمه جاری نمک به مرور زمان حوضچه های بسیار زیبا و انباشته از کریستال نمک را در دامنه کوه خشن نمکدان پدید آورده و از جمله چشم اندازهای زیبا، به ویژه عکسبرداری، به شمار می رود.

درون غار به ویژه در اعماق آن، تاریک است و برای مشاهده استالاکیتهای بلورین نمک نیاز به چراغ قوه پرنور است. سقف غارها را قندیل های مرمرین و بلورین در اشکال مختلف پوشش داده اند و منظره ای بدیع به وجود آورده اند، جریان آب نمک در کف غار نیز از منظره های دلپذیر غارهای نمکی جزیره قشم است.

رطوبت هوای جزیره و نفوذ آب در غارها سبب فروچکیدن آب نمک اشباع شده بر بدنه قندیل ها می شود و شکل آن را پیوسته تغییر می دهد یا قندیل های جدید می سازد، بلندای غارها از یک تا بیست متر متغییر است.

از دل کوه نمکدان یک جریان آب زیر زمینی دائمی می جوشد و راه را به خارج می گشاید که پس از حل کردن نمک در مسیر حرکت خود به صورت چشمه نمک در دامنه کوه ظاهر می شود و در گودال مقابل خود حوضچه ای طبیعی به رنگ سفید به وجود می آورد، منظره این حوضچه از دور همچون برف زمستانی دیدنی است. این چشمه در تمام طول سال جریان دارد.

نمکهای کوه نمکدان از بهترین نوع نمک سر سفره شناخته شده است و در ترکیب آن عناصر دیگری همچون منیزیم وجود دارد به همین دلیل می تواند به عنوان نمک طبی به ویژه برای مصرف ورزشکاران حرفه ای به صورت کپسول مصرف شود. با بررسی های به عمل آمده توسط زمین شناسان دانشگاه شیراز وکشور چک معلوم شده که این غار ، طولانی ترین غار نمکی جهان (به طول 6400 متر) است.

نظیر غار نمکدان جزیره قشم در کمتر نقطه ای از ایران دیده شده است، تحقیقاتی که اخیرا بر روی فضای داخلی نمکدان انجام شده است ، حاکی از قابلیت ویژه آن است، باقی ماندن و تنفس در داخل غار نمکدان قشم می تواند به بهبود بیماران مبتلا به آسم و ناراحتی های تنفسی کمک کند. ارزش دیدن مسیر غار نمکدان و محیط اطراف آن همراه با تسهیلات جهانگردی لازم به حدی است که بخش اعظم نیاز ایرانیان و خارجیان شیفته به دیدار از مناطق دیدنی منحصر به فرد کره زمین را برآورده می کند.

تنگه چاه کوه

در فاصله 85 کیلومترى شهر قشم و در جنوب غربى روستاى چاهوى شرقى قراردارد این تنگه که در یک لایه ماسه سنگى ایجاد شده است و به دلیل وجود میان لایه هاى مارن، سیلت و آهک و فرسایش انحلالى آنها حفره ها، درزها و بریدگیهاى بسیار زیبایى ایجاد شده است که چشم هر بیننده اى را خیره مى کند. این تنگه در حقیقت از دو تنگه عمود برهم تشکیل شده است و به دلیل اینکه کف این تنگه بعد از هر بارندگى محل جارى شدن آب است، مرد محلى براى استفاده از این آب اقدام به حفر چاه در کف آن نموده و به همین دلیل نام چاه کوه را براى این تنگه انتخاب کردند.

جزایر ناز؛ پیاده روی بر روی دریا

جزایر ناز در 25 کیلومتری شهر قشم قرار دارد که در زمان جزر می توان از طریق تنها راه ارتباطی بین جزایرناز و جزیره قشم بر روی ماسه های نرم و مرطوب قدم زد و به جزیره دست یافت زیبایی ساحل و دیدین صدفهای در طرحها و رنگها مختلف هیجان و لذت خاصی به بیننده می دهد.

دلفینهای خلیج فارس

دلفینهای آبهای بین جزیره قشم و جزیره هنگام هر ساله گردشگران زیادی را به این منطقه جذب می کنند دیدن این آبزیان باشکوه همراهی و بازی مهیج آنها در کنار قایق بازدید کنندگان شور وشوق وصف ناپذیری به بیننده می دهد.

لاک پشتهای پوزه عقابی

از میان هفت گونه لاک پشت دریایی شناسایی شده درآب های جهان، پنج گونه به پهنه های آبی خلیج فارس و دریای عمان وارد می شوند. این پنج گونه عبارتند از لاک پشت چرمی، لاک پشت سبز، لاک پشت سرخ، لاک پشت پوزه عقابی و لاک پشت زیتونى

در سراسر دنیا جمعیت لاک پشت های پوزه عقابی به دلیل بهره برداری انسانی به شدت در حال کاهش است.

از آنجائیکه یکی از مهمترین عوامل انقراض جانوران در جهان تخریب زیستگاه است، اداره کل گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم جهت حفظ زیستگاه این جانور در یک اقدام فوری و ضربتی 25 کیلومتر از ساحل جنوبی را به عرض 125 متر از خط مد دریا به طرف ساحل در چهارچوب قوانین مناطق آزاد، منطقه حفاظت شده اعلام نمود و هرساله با حمایت مالی این سازمان و جامعه محلی روستای شیب دراز، پروژه حفاظت و نگهداری از تخم لاک پشتهایی که برای تخم گذاری به ساحل شیب دراز می آیند اجرا می شود.

جاذبه های دیگری نیز در قشم وجود دارد بنابراین، شمردن فقط هفت زیبایی در طبیعت این جزیره کمی بی انصافی و نادیده گرفتن سایر جاذبه هاست: غارهای تاریخی خربس، در بدنه کوهی به همین نام در ساحل جنوبی جزیره که دوره ساخت آن به زمان مادها باز می گردد و با دالان هایی تو در تو و راهروهای به متصل از اعماق تاریخ و دوران تکامل طبیعت خبر می دهد.

درخت انجیر معابد در میانه جزیره، با ریشه های هوایی متعدد و عمری طولانی، نمادی مقدس در جزیره به شمار می رود. شاخه های گره خورده با ریشه ها و سبزی همیشگی این درخت و همچنین کمیاب بودن آن سبب شده است که انجیر معابد در شمار جاذبه های قشم قرار گیرد.

عقاب جزیره قشم، پرنده ای است بلند پرواز که با چنگال های تیز خود ماهی را از دریا بر می گیرد و به اوج آسمان می برد تا پس از چندی در آشیانه خود بر ستیغ کوه بنشیند و آن را طعمه خود سازد. عقاب جزیره قشم نماد این جزیره زیباست و متاسفانه در معرض خطر شکارچی هایی که با دام های خود آن را گرفتار می سازند و برای فروش به قیمت های گزاف به شیخ نشین های جنوبی خلیج فارس می برند.

کوهسرها و انواع شکل های انسانی و جانوری پدید آمده در کوهستان های قشم... انواع ساحل های ماسه ای، گچی و مرجانی...