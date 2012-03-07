به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم در راستای مبارزه با هر گونه ورود و خروج کالای قاچاق به این استان حین ایست بازرسی خودروهای ترانزیتی و گمرکی به یک دستگاه کامیون مضنون شدند که بلافاصله به متوقف کردن خودروی مذکور اقدام کردند.



پس از متوقف کردن خودروی موصوف از بار خودرو تعدادی کیف و کفش که از بندر گناوه عازم تهران بود را کشف و ضبط کردند.



پس از بررسی از خودرو مشخص شد کالای بارگیری شده با نوع کالای مندرج در ظهر پروانه مغایرت دارد که راننده به همراه خودرو و کالای مشکوفه جهت بررسی بیشتر به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتقل شدند.



کشف بیش از 49 کیلوگرم حشیش در قم



در پیگیری های به عمل آمده در خصوص عناصر تهیه و توزیع مواد مخدر مشخص شد شخصی به هویت معلوم قصد دارد مقدار قابل توجهی مواد مخدر را وارد استان قم کند و به فروش رساند.



ماموران با استقرار عوامل در ایست و بازرسی جاده اراک فرد مورد نظر را به همراه همسرش با یک دستگاه خودروی پژو آردی شناسایی و دستگیر کردند.



ماموران در بازرسی اولیه از خودرو تعداد دو گونی حاوی مواد مخدرحشیش مشاهده کردند و همچنین تعداد 49 بسته حدودا یک کیلوگرمی نیز کشف و ضبط شد.



دستگیری سارقان



در راستای اجرای طرح ویژه ارتقای امنیت اجتماعی، ماموران انتظامی شهرستان قم، نسبت به اجرای این طرح در مناطق از قبل تعیین شده اقدام کردند.



در اجرای این طرح، هشت نفر متهم به اتهام سرقت مواردی مانند تلفن همراه، داخل خودرو و اماکن خصوصی دستگیر شدند.

متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.



اجرای طرح پاکسازی قلعه‌ها و دامداری‌ها در قم



ماموران پاسگاه انتظامی لنگرود با اجرای طرح مقطعی یک ماهه زا تعداد 95قلعه بازرسی کردند.



ماموران پاسگاه انتظامی لنگرود در این مدت مقادیری از انواع مواد مخدر و پنج نفر در این رابطه، 40 نفر اتباع خارجی غیر مجازبه کارگیری شده در قلعه ها، سه نفر سارق کابل برق و تجهیزات و دستگاههای میکانیکی و همچنین دو سارق تلفن همراه را دستگیر کردند.



دستگیری سارق منزل در قم



ماموران پلیس آگاهی استان قم حین گشت زنی در سطح شهر فردی به هویت معلوم و سابقه دار را در هنگام سرقت از منزلی دستگیرکردند.



پس از دستگیری سارق و دلالت به پلیس آگاهی استان قم در تحقیقات به عمل آمده متهم ضمن اعتراف به سرقت فوق به یک فقره سرقت دیگر نیز اعتراف کرد و عنوان داشت که مقادیری وجه نقد، انگشتر طلا و نقره و همچنین کوپن را در چندین فقره سرقت کرده است و کلیه وسایل را به افراد رهگذر فروخته است.

