  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۰

علمداری در گفتگو با مهر:

سال شبکه آموزش با بیژن بیرنگ تحویل می‌شود

سال شبکه آموزش با بیژن بیرنگ تحویل می‌شود

قائم مقام شبکه آموزش از اجرای برنامه ویژه سال تحویل این شبکه توسط بیژن بیرنگ خبر داد.

اسرافیل علمداری قائم مقام شبکه آموزش با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: برنامه‌های ویژه سال تحویل 91 شبکه آموزش از ساعت 19 بیست و نهم اسفند با برنامه‌ای از امیرحسین آذر آغاز می‌شود و تا 23 شب ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بعد از آن برنامه ویژه تحویل سال رادیو هفت روی آنتن می‌رود که از 23 تا 1 پخش خواهد شد. از صبح هم برنامه سال تحویل را به تهیه‌کنندگی مهران رسام خواهیم داشت.

قائم مقام شبکه آموزش با بیان اینکه جزئیات برنامه و مهمانان آن به زودی اعلام می‌شود، اظهار کرد: این برنامه از صبح ساعت 7 تا 11 با اجرای بیژن بیرنگ پخش می‌شود و مهمانان بسیاری در آن حضور خواهند داشت که اسامی‌شان منتشر خواهد شد.

کد مطلب 1554220

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها