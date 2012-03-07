اسرافیل علمداری قائم مقام شبکه آموزش با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: برنامه‌های ویژه سال تحویل 91 شبکه آموزش از ساعت 19 بیست و نهم اسفند با برنامه‌ای از امیرحسین آذر آغاز می‌شود و تا 23 شب ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بعد از آن برنامه ویژه تحویل سال رادیو هفت روی آنتن می‌رود که از 23 تا 1 پخش خواهد شد. از صبح هم برنامه سال تحویل را به تهیه‌کنندگی مهران رسام خواهیم داشت.

قائم مقام شبکه آموزش با بیان اینکه جزئیات برنامه و مهمانان آن به زودی اعلام می‌شود، اظهار کرد: این برنامه از صبح ساعت 7 تا 11 با اجرای بیژن بیرنگ پخش می‌شود و مهمانان بسیاری در آن حضور خواهند داشت که اسامی‌شان منتشر خواهد شد.