آئین تجلیل از مقالات برتر کنگره سراسری عفاف و حجاب برگزار می شود

حجت الاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: فراخوان این کنگره خردادماه امسال و با همت اداره کل تبلیغات اسلامی البرز و ادارات تابعه و همچنین استانداری البرز، به کلیه مراکز علمی، پژوهشی و حوزه های علمیه استانهای سراسر کشور ارسال شد.

وی اظهار داشت : این کنگره در سه محور مبانی علمی، مذهبی و اجتماعی حجـاب و عفاف ، مؤلفه‌های ترویج و تحکیم فرهنگ حجــاب و عفاف در جامعه و نقش کاربردی حجـاب و عفـاف در فرآیند فرهنـگی و اجتماعی جامعـه اسلامی ایرانی و با 35 موضوع در سراسر کشور برگزار شده است.

وی تصریح کرد: کارشناسان پژوهشکده باقرالعلوم، 123 مقاله ای را که به دبیرخانه این کنگره ارسال کرده بودند مورد بررسی و کارشناسی قرار دادند و از این تعداد، 16 مقاله را به عنوان مقاله برتر معرفی کردند.

مسعودی گفت: استقبال جوانان از این کنگره چشمگیر بوده و تمامی مقالات در مقطع کارشناسی تا دکترا از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شده است.

وی هدف از برگزاری این کنگره و تجلیل از مقالات برتر آن را، افزایش اقدامات فرهنگی در سطح ملی در یک استان نوپا چون البرز دانست و گفت: برای معرفی ظرفیت های فرهنگی استان نوپائی چون البرز، نیازمند اقدامات چشمگیر ملی با اراده استان هستیم که امیدواریم برگزاری این کنگره سرآغاز اینگونه اقدامات باشد.

مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز تاکید کرد: مراسم تجلیل از 16 مقاله برتر کنگره سراسری حجاب و عفاف 22 اسفندماه و با حضور مسئولان استانی و کشوری برگزار می شود.

