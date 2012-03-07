آغاز طرح نوروزی امداد و نجات جاده ای استان تهران از 25 اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی جاپلقی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این طرح تا 15 فروردین سال 91 ادامه خواهد یافت، افزود: دستگاههای اجرایی ، نهادها و ارگانهای امدادی، خدماتی و پزشکی در افزایش ایمنی سفرهای نوروزی در سطح استان تهران تدابیر ویژه ای اتخاذ کرده اند.

تجهیزات امدادی در تمام شهرستانها مستقر می شود

وی با اشاره به کسب رتبه دوم استان تهران در 9 ماهه سال به خاطر کاهش تلفات جاده ای سطح کشور گفت: در تمامی مبادی ورودی و خروجی شهرستانهای استان با هماهنگی فرمانداریها خودروهای آتش نشانی، اورژانس و دیگر واحدهای امدادی مستقر شده و آتش نشانی تهران نیز در مبادی ورودی و خروجی اصلی شهرتهران خودروهای امدادی خود را مستقر خواهد کرد.

مسیرهای اسکان افراد حادثه دیده پیش بینی شده است

این مسئول از آمادگی کامل هلال احمر در این ایام و پیش بینی و تهیه تجهیزات امدادی مورد نیاز از جمله پت ، غذای آماده کنسرو شده و دیگر مایحتاج برای امدادرسانی به مسافران در مواقع خبر داد و اضافه کرد: هلال احمر استان محلهای اسکان افراد حادثه دیده در اثر حوادث طبیعی و ارائه امکانات و تجهیزات لازم به ویژه محورهای پرتردد و کوهستانی را پیش بینی کرده است.

وی عنوان کرد: اورژانس تهران با استقرار اکیپهای ثابت و سیار و به کارگیری یک دستگاه بالگرد امدادی با تمامی توان و تجهیزات، محورهای مواصلاتی استان را پوشش خواهد داد.

17 ایستگاه سلامتی توسط اورژانس تهران برپا می شود

این مسئول افزود: اورژانس تهران نسبت به ایجاد 17 ایستگاه سلامتی با حضور پزشک و استقرار چهار دستگاه اتوبوس آمبولانس در محورهای آزاد راه تهران – قم، هراز، تهران – کرج و محور امام رضا(ع) در اجرای این طرح به مسافران خدمت رسانی خواهد نمود.

وی بیان داشت: اورژانس دانشگاه شهید بهشتی نیز چهار ایستگاه سلامت در محورهای فیروزکوه ، هراز، پاکدشت و آزاد راه تهران – ساوه و کانکس امدادی در محور قم – گرمسار در منطقه چرمشهر و آزاد راه تهران – ساوه در محل عوارضی دوم ایجاد می کند.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان تهران همچنین از تقویت نیروهای نظارتی پلیس راه غرب استان و بکارگیری حدود 100 نفر از نیروهای دانشگاه پلیس در این ایام خبر داد.

آمادگی شرکتهای امداد خودرو در استان تهران

وی با ذکر اینکه مخابرات استان می بایست نسبت به تکمیل و رفع نواقص تلفنهای ثابت جاده ای و افزایش تعداد آن اقدام کند، ادامه داد: شرکتهای امدادی خودرو در این طرح در سطح تمامی جاده های استان آمادگی خواهند داشت.

جاپلقی گفت: شرکتهای امداد خودرو ایران به شماره 09644، سایپا به شماره 09655، شرکت گواه به شماره 47977-021 و شرکت راحت سفر ایثارگران به شماره 4878-021 در طول شبانه روز با افزایش تعداد اکیپهای ثابت و سیار و جرثقیلهای سبک و نیمه سنگین آماده کمک به مسافران گرامی در استان تهران در تمام محورهای مواصلاتی هستند.

وی یادآور شد: تمامی مراکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان به منظور رفاه حال مسافران نوروزی و افزایش ایمنی سفرها در طول طرح موظف به ادامه فعالیت و ارائه گزارش عملکرد روزانه خود هستند.