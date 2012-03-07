آشوراده فرصت طلایی برای گردشگری گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر چهارشنبه رد جلسه شورای برنامه ریزی افزود: محیط زیست کشور واستان در رابطه با طرح گردشگری جزیره آشوراده همکاری خوبی را با سرمایه گذارخارجی دارند و ساعتها وقت وجلسات متعدد کارشناسی در حوزه نرم افزاری در حال پرداختن به این موضوع می باشد گذاشته شده است.

استاندارگلستان اظهار داشت : حوزه کشاورزی یکی از دغدغه های ریاست جمهور ودولتمردان است که آبیاری تحت فشار هم مورد تاکید مقام معظم رهبری می باشد.

وی افزود: یک پنجم طرح آبیاری تحت فشار تا پایان سال 90 در حال آماده شدن است که از سرعت قابل توجهی برخوردار است.

وی عنوان کرد: استان گلستان در سال 89-90 جزو استانهای پیشتاز در گرفتن مجوز وافزایش تملک دارایی بوده است که ان شاء الله در سال جدید این روند با همین شدت وحدت ادامه پیدا کند.



استاندارگلستان تاکید کرد: به خاطر تربیت مدیران آینده و استفاده از فکرو ایده نو وجوان کارگروههای متناظر 8 گانه مشاوران جوان تشکیل ودبیر کارگروه متناظر بدون حق رای درجلسات کارگروه های اصلی شرکت کند.



وی ادامه داد: توجه ویژه و جهت گیری درست دولت به استانها و نقاط کمتر توسعه یافته و درک خوب مدیران ما از این حیث که استان ما دچار یکسری عقب افتادگیهای است از نکات مهمی بوده که موجب شده تا بتواند یک سری مشکلات را مرتفع کنند.



استاندار یکی از دغدغه ها ودل مشغولی های معاونت برنامه ریزی را سرعت و پیشگام بودن درکسب درآمد بالای استانهای توسعه یافته نسبت به استانهای درحال توسعه برشمرد وتاکید کرد : باید تلاش گردد با آماده سازی زیر ساخت ها وورود سرمایه گذاران داخلی وخارجی به استان شاهد افزایش درآمد ها باشیم.



وی با بیان اینکه قبل از دولت نهم ورود صنعت به استانهای شمالی ممنوع بوده است اظهارداشت : انصافا با بازشدن درهای صنعت به این استان در دولت نهم نسبت به سالهای گذشته در زمینه زیرساختها اقدامات اساسی صورت گرفته است که اگر به آن پرداخته نشود کم لطفی است.