مراسم معنوی شستشوی حرم حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور جمعی از خدمتگزاران و کارکنان بخشهای اداری و تعدادی از زائران و مجاوران آستان مقدس به پایان رسید.

در این مراسم که از نیمه شب گذشته تا ساعت چهار بامداد امروز به طول انجامید، حرم مطهر امامزاده طاهر(ع) تا رواق بین الحرمین شستشو داده شد.

مدیران و کارکنان بخشهای مختلف آستان مقدس در این مراسم روحانی، سراسر ایوانها، آئینه ها، کاشیها و سنگفرشهای حرم مطهر امامزاده حمزه(ع) را شستشو دادند.

این مراسم که در فضایی روحانی و معنوی برگزار شد، برای انجام پاکسازی و شستشوی کامل حرمهای مطهر به مدت دو شب دیگر تا چهارشنبه 17 اسفندماه ادامه خواهد یافت.

محفل انس با قرآن در آستان حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار می شود

محفل انس با قرآن کریم در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)، این هفته با حضور قاریان بین المللی و ممتاز آقایان حمیدرضا الاجگردی و سعید پرویزی برگزار می شود.

این مراسم معنوی جمعه 19 اسفندماه، بعد از اقامه نماز مغرب و عشا با حضور قاریان ممتاز و بین المللی برگزار خواهد شد، در این مراسم همچنین گروه حفاظ نیز به اجرای برنامه خواهند پرداخت و همچنین با برگزاری مسابقه فرهنگی قرآنی به پنج نفر از برندگان هدایای متبرکه اهدا خواهد شد.

کرسی تلاوت قرآن آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) به همت مرکز آموزش قرآن کریم آستان مقدس، جمعه شبها، با حضور استادان و چهره های قرآنی در مصلای بزرگ ری برگزار می شود.

نصب 200 باکس زباله جدید در فرون آباد

شهردار فرون آباد از خریداری و نصب 200 باکس زباله جدید در این شهر خبر داد.

علی بند علیان افزود: در راستای نظافت عمومی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، 200 باکس زباله خریداری و در مناطق مختلف شهر نصب شده است.

وی گفت: یکی از دغدغه های اصلی شهروندان هر شهری مسئله نظافت شهر است و مهمترین شاخص نظافت یک شهر نیز جمع‌آوری به موقع و بهداشتی زباله است.

جمع آوری روزانه 20 تن زباله در فرون آباد

این مسئول ادامه داد: در حال حاضر کارکنان شهرداری فرون‌آباد روزانه 20 تن زباله در سطح و روستاهای حریم شهر فرون آباد را جمع‌آوری و پاکسازی می‌کنند.

وی بیان کرد: به ‌طور مشخص اگر شهروندان به طور مستمر و جدی در حفظ فضاهای عمومی شهر، به ویژه حفظ پاکیزگی شهر نکوشند، به طور قطع هیچ مدیریت شهری نمی تواند در ارائه خدمات موفق باشد.

بندعلیان اضافه کرد: در راستای ارائه خدمات شهری مطلوب به شهروندان از ابتدای سال تا کنون 200 باکس زباله خریداری و در نقاط مختلف شهر و روستاهای حریم نصب شده است.

وی یادآور شد: افزایش امکانات شهرداری از ابتدای سال تاکنون تأثیر بسزایی در ارائه خدمات نظافت عمومی به شهروندان فرون آباد داشته است.

بودجه 40 میلیاردی برای شهرداری فرون ‌آباد پیشنهاد شد

شهردار فرون ‌آباد با اشاره به برنامه‌ریزی برای طرحهای شهرداری فرون ‌آباد گفت: بودجه پیشنهادی شهرداری فرون‌آباد 40 میلیارد ریال است.

علی بند علیان افزود: با عنایت به اینکه بودجه شهرداری در واقع برنامه جامع یک سال شهرداری است، که در آن کلیه خدمات، فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد منابع و مخارج صورت می‌گیرد.

وی عنوان کرد: بنابراین در همین راستا باید پتانسیل شهر و درآمدهای قابل وصول درآن برآورد و پیش ‌بینی شود و به تناسب درآمدها هزینه های شهر نیز مشخص و پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرا داشته باشد.