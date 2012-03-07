ضرورت توجه خانواده ها به استفاده از محصولات دیجیتالی هولوگرام دار

سعید جابری انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر استفاده از محصولات دیجیتالی دارای نشان هولوگرام را ضامن سلامتی جامعه دانست و اظهار داشت: محصولات دیجیتالی که هولوگرام ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی وزارت ارشاد را نصب کرده باشند از ضمانت سلامت برای استفاده در جامعه اسلامی ایرانی برخوردار هستند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه خانواده ها به محصولات فرهنگی هولوگرام دار دیجیتالی، به محصولات دیجیتالی دینی و قرآنی تولیدشده در ایران اشاره کرد و گفت: فرهنگ اسلامی ما اجازه نمی دهد حق تولیدکنندگان اینگونه محصولات را در نظر نگرفته و با کپی های غیرمجاز به ترویج مسائل دینی بپردازیم. براین اساس ستاد صیانت از آثار فرهنگی وزارت ارشاد با حمایتهای درنظر گرفته از رسانه های دیجیتال ، بزودی محصولات دینی دیجیتالی ارزان قیمت و باکیفیت را همراه با هولوگرام به بازار عرضه خواهد کرد.

جابری انصاری با اظهار امیدواری که این قبیل حمایتها بتواند فرهنگ اسلامی و ایرانی را از طریق رسانه های دیجیتال ترویج و

گسترش دهد، به برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال در استانهای مختلف کشور اشاره کرد و گفت: برگزاری این نمایشگاهها و نهادینه کردن استفاده سالم از رسانه های دیجیتال در شهرستانهای کشور موجب صیانت از آثار فرهنگی می شود. براین اساس برگزاری نمایشگاههای استانی رسانه های دیجیتال، تبلیغات تلویزیونی و بیلبوردهای شهری در سال آینده مجراهایی خواهد بود که فرهنگ توجه به محصولات هولوگرام دار و سالم از طریق آن تبلیغ و ترویج می شود.