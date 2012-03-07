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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۹

جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها در کرمان برگزاری می شود

جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها در کرمان برگزاری می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: جشنواره و نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی در کرمان برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی اولین نشست هیئت اجرایی و نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه اطلاع رسانی محمد صادق طاهری به عنوان مدیر نمایشگاه، محمدرضا نژاد حیدری به عنوان دبیر اجرایی جشنواره، محمد مهدی افضلی به عنوان مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی و سعید سعیدی به عنوان مدیرکمیته پشتیبانی و مالی تعیین شدند.

همچنین حسین شهابی به عنوان مدیر کمیته هماهنگی امور داوری، سعید امیر محمدی به عنوان مدیر کمیته برگزاری مراسمها و نمایشگاه و مهدیه مقدم به عنوان مدیرکمیته کارگاههای آموزشی پژوهشی و جنبی و مریم پویافر به عنوان مسئول دبیرخانه جشنواره و نمایشگاه و سید ابراهیم یزدی مدیر هماهنگی نمایشگاه و جشنواره معرفی شدند.

استان کرمان دارای 157 نشریه و تعداد قابل توجهی خبرگزاری و پایگاه اطلاع رسانی است.

کد مطلب 1554235

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