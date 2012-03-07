اخبار کوتاه سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه

به گزارش خبر گزاری مهر، حجت الاسلام شاه محمدی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه گیلانغرب به تشریح برنامه فرهنگی آن نمایندگی در سال جاری پرداخت.

درادامه حجت الاسلام مهدی عزیزی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی گیلانغرب با تشکر از اقدامات صورت گرفته سپاه، بر همکاری بهتر و مستمر این دو نهاد انقلابی در برنامه های آتی در جهت شناساندن چهره زیبای انقلاب و اسلام به آحاد مختلف مردم تاکید کرد.



برگزاری جلسه با روحانیون و مبلغین آموزش دیده برای اعزام به مدارس کرمانشاه

حجت الاسلام مجتبی بیات مسئول اعزام و استقرار روحانیون اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه گفت: در ابتدای این جلسه حجت الاسلام اسماعیل قبادی مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه در خصوص نحوه برقراری تعامل با دانش آموزان و چگونگی ارتباط با کادر اجرایی مدارس توضیحاتی ارائه کرد.

حجت الاسلام بیات افزود: طرح اعزام به مدارس با همکاری نماینده طلاب کرمانشاهی مقیم قم صورت گرفته است که دراولین مرحله این طرح 40 نفر از مبلغین موفق به مدت 7 روز و در 2 نوبت به مدارس در مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان اعزام و برنامه هائی همچون سخنرانی، گفتمان دینی، کلاس داری و پرده خوانی و نماز جماعت را اجرا کردند.



بیات تاکید کرد: این مبلغان مجموعا 250مرکز آموزشی را با 1100 برنامه تحت پوشش قرار دادند.

مسئول اعزام و استقرار روحانیون اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه عنوان کرد: مبلغان مذکور از اول وقت مدرسه وارد مدرسه می شوند و تا آخر وقت اداری و آخرین ساعت آموزشی همراه با دانش آموزان از مدرسه خارج می شوند و از این طریق ارتباط گرم و صمیمی بین آنها و دانش آموزان و معلمان برقرار می شود.

حجت الاسلام مجتبی بیات در پایان گفت: مرحله دوم این طرح نیز از تاریخ 13/12/90 شروع شده است و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.



برگزاری گفتمان کارگاهی با موضوع مهدویت در کنگاور

حجت الاسلام مصیب خزایی کارشناس برنامه به فرمایشات گوهر بار امام هفتم حضرت موسی ابن جعفر اشاره کرد که فرمود:

هنگامی که پنجمین امام از اولاد من پنهان شود، برای حفظ دین خود به خدا پناه برید مبادا کسی دین را از کف شما برباید ، این فرزند ( حضرت مهدی) غیبتی دارد که بعضی از معتقدان به وی از اعتقاد خود برمی گردند غیبت او امتحانی است که خداوند بندگان خود را بدان وسیله امتحان می کند.

کارشناس برنامه در ادامه با اشاره به مقام والای منتظران ظهور گفت: یکی ازصفات خوب و شایسته بندگان خالص خداوند، امیدواری به رحمت و فیض الهی است و این که در حساس ترین و سخت ترین شرایط نیز از لطف الهی غافل نشوند.



وی افزود: دوستان حضرت مهدی با جان و دل منتظر طلوع او هستند تا بتوانند در رکاب آن بزرگوار اهداف و آرمان هایی الهی را بر روی زمین پیاده کنند و هیچ گاه در مقابل مشکلات و حتی دشمنان خود ذره ای انفعال و تزلزل به خود راه نمی دهند .



برگزاری گفتمان جوان با عنوان بصیرت دینی دردالاهو

حجت الاسلام ترکاشوند کارشناس مراسم درسخنانی گفت: باتوجه به برنامه های بسیاردشمنان و هجمه های فرهنگی غرب برعلیه جوانان ایران، لذا تقویت پایه های بصیرت دینی در میان این قشراز جامعه بسیار ضروری است و مانع ازنفوذ دشمن و توطئه های آنان را نقش بر آب خواهد شد.



وی تاکید کرد: تقویت بصیرت دینی درجوانان جامعه رابه سوی تعالی وکسب معنویات دینی وقرآنی سوق خواهددادوموجب رشدوبالندگی جوانان رادرپی خواهدداشت.



ترکاشوند درادامه افزود: تنها با تقویت بصیرت دینی می توان به مقابله با تهاجمات فرهنگی دشمنان پرداخت و پایه های آموزه های دینی و مبانی اسلام را درنسل های جوان و نوجوان جامعه تحکیم کردو در رفع مسایل و شبهات دینی جوانان می تواند کمک مضاعفی به رشد و اعتلای آنان کند، و برای تحقق این امرتوجه به فعالیت های فرهنگی باید بر مبنای بصیرت دینی ضروری است.



درادامه شرکت کنندگان سئوالات خودرامطرح وپاسخهای لازم ازسوی کارشناس مراسم داده شد.

ثبت 65 مسجد کنگاور درپورتال ملی مساجد



حجت الاسلام مجتبی فتح الهی نژاد رئیس اداره تبلیغات اسلامی کنگاور گفت: این طرح بنا به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تجهیز مساجد به فن آوریهای نوین اطلاع رسانی و وجود بستر مناسب برای فعال سازی مساجد در حوزه اینترنت بنا شده است و طراحی ، پیاده سازی پورتال مساجد بسترتعاملات فرهنگی و اسلامی یک مسجد با مخاطبین حقیقی و حقوق را فراهم می کند.



وی افزود: پورتال مذکور علاوه بر امکان دسترسی به کلیه منابع اطلاعاتی ، مراکزاطلاع رسانی و ارائه آنها در یک ساختار یکپارچه قابل دریافت و انتقال درخواست ها و نظرات مخاطبین به مراکز را داراست.



حضورگسترده مردم درانتخابات لبیک به ولی فقیه بود



حجت الاسلام علی اوسط کماسی رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب درجمع نمازگزاران مسجد امام خمینی (ره) اسلام آبادغرب گفت: حضور آگاهانه و سرنوشت ساز مردم شریف اسلام آبادغرب در صحنه دفاع و استمرار انقلاب اسلامی، حماسه دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی بود.



کماسی افزود: مجلس شورای اسلامی جایگاه رفیعی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و گزیده و عصاره فضائل ملت و یکی از نمادها و ارکان مردم‌ سالاری دینی مجلس شورای اسلامی و مردمی ‌ترین نهادی است که نمایندگان مردم به عنوان وکلای ملت رابط مستقیم بین مردم و مطالبات و خواسته‌های آنان با نظام اسلامی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تاکید کرد: انباشته شدن هر چه بیشتر آرای مردم در پشت این سد رکین نظام اسلامی، موجب تقویت و تحکیم آن خواهد بود.

وی تصریح کرد: مشارکت گسترده مردم در انتخابات و انتخاب نمایندگان، خود حقیقت مردمی بودن این نظام را در سطح جهانی آشکارتر می‌سازد.



وی در پایان تاکید کرد: حماسه حضور و بیعت مجدد با منویات بنیا نگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره و لبیک رسائی بود به ندای آسمانی حضرت آیت الله خامنه‌ای، که پیوند ولائی ناگسستنی بین امت و امام را برای بار دیگر به جهانیان نشان داد.



تقدیر وتشکر فرماندارسنقروکلیایی از اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان

غلامرضا حیدری فرماندار سنقروکلیایی، درسخنانی از زحمات و تلاشهای اداره تبلیغات اسلامی در جهت اعزام مبلغین به مساجد شهر و روستا، برگزاری محافل انس با قرآن کریم و کلاسهای آموزشی قرآن کریم و ویژه ائمه جماعات ومداحان تقدیر وتشکر بعمل آورد.



حیدری با بیان اینکه اداره تبلیغات اسلامی در این شهرستان در جهت تبلیغ معارف دین مبین اسلام برکات ارزشمندی داشته است و دهه فجر نیز با اجرای 20برنامه مختلف تاثیر گذار بوده است افزود: ساماندهی، نظارت و حمایت از هیئات مذهبی ، مساجد، کانون مداحان، شورای هیئات مذهبی و استقرار روحانیون دائم در روستاها از موارد دیگری است که این اداره به نحو احسن ایفای نقش کرده است.



معرفی روحانی مستقر روستای گاومخل گیلانغرب

حجت الاسلام عزیزی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی گیلانغرب در سخنانی کوتاه ثمرات حضور روحانی را برای اهالی تشریح کرد سپس حجت الاسلام سجاد شکری را به عنوان روحانی مستقر مسجد این روستا معرفی و اظهار امیدواری کرد که باحضور روحانیون برنامه های مذهبی در این مسجد و سطح روستای گاومخل رشد ورونق بگیرد.



دیدار روحانی مستقر روستای گاومخل با سرپرست اداره تبلیغات اسلامی گیلانغرب

حجت الاسلام مهدی عزیزی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی گیلانغرب ضمن توصیف نقش ارزنده روحانیت در جهت نشر معارف دین گفت: بهترین تبلیغ برای دین و جذب حداکثری وظیفه ای است که برعهده همگان و به ویژه روحانیت نهاده شده است.

حجت الاسلام شکری که به تازگی به عنوان روحانی مستقر روستای گاومخل معرفی شده است ضمن تشکر از رئیس و کارکنان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اعلام امیدواری کرد که با برنامه ریزی مناسب مبلغ خوبی برای اسلام و انقلاب اسلامیمان باشیم.