نقش تلفن همراه در ایجاد معضلات اخلاقی بین دانش آموزان/ آموزش مشاوران کارشناسانه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگداشت سالروز تاسیس نهاد امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی در قم برگزار شد و طی آن از معاونان پرورشی مدارس و مربیان امور تربیتی تجلیل شد.



در ابتدای این همایش ناصر حمزه‌ای، معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان قم با اشاره به نقش عظیم مربیان پرورشی و تربیتی مدارس عنوان کرد: تاکنون اقدامات بسیاری توسط معاونت های پرورشی مدارس قم انجام شده است و توفیقات فراوانی را نیز نصیب دانش آموزان کرده است.



در ادامه حجت الاسلام سید محمد سعیدی، امام جمعه قم به سخنرانی پرداخت و با تاکید بر خودشناسی توسط مربیان پرورشی گفت: شناخت صحیح از دانش آموزان و وظایفی که بر عهده مربیان گذاشته شده است آنها را در رسیدن به اهدافشان موفق می‌کند.



مدیرکل آموزش و پرورش استان قم سخنران دیگر این همایش بود که با اشاره به برگزاری باشکوه انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، ملت ایران سیلی سختی به صورت دشمنان جمهوری اسلامی زدند.



پایان بخش این همایش، تجلیل از معاونان پرورشی و مربیان امور تربیتی نمونه بخش‌های مختلف استان قم بود که با اهدای جوایزی از آنها تقدیر شد.



آموزش مشاوران مدارس باید به صورت کارشناسانه باشد



دادستان قم در گردهمایی مشاوران آموزش و پرورش استان قم در مجتمع یاوران مهدی(عج) بیان کرد: باید جلسات آموزش با حضور کارشناسان مجرب و به صورت مجزا برای مشاوران زن و مرد برگزار شود تا امکان بحث و بررسی کامل پیرامون این گونه مسائل میسر شود.



مصطفی برزگر گنجی با اشاره به معضل مواد مخدر و خطرات و تهدیدات ناشی از آن بویژه در مدارس تصریح کرد: نوع مواد مخدر امروز با چند سال قبل تفاوت بسیار پیدا کرده است به نحوی که شیوه مصرف را آسان و اثرات تخریبی آن را چندین برابر کرده است.



دادستان قم اظهار داشت: در گذشته در میان معتادان مصرف مواد سنتی مانند تریاک و حشیش رایج بود ولی در حال حاضر مواد مخدر صنعتی جای خود را به آنها داده‌اند.



وی با اشاره به عوارض مصرف مواد صنعتی تصریح کرد: پوسیدگی و از بین رفتن بافت‌های بدن عمده ترین عوارض ناشی از این گونه مواد است به علاوه مصرف شیشه و مواد روانگردان موجب بروز گرفتاری‌هایی همچون اوهام و خیالات در مصرف کننده می شود.



نقش تلفن همراه در ایجاد معضلات اخلاقی بین دانش آموزان



دادستان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بروز برخی مسایل اخلاقی در مدارس اظهار داشت: امروز به دلیل وجود تکنولوژی و وسایل ارتباطی این ناهنجاری‌ها بیشتر از قبل شده است.



وی تلفن همراه را یکی از وسایلی عنوان کرد که نقش مهمی در ایجاد معضلات اخلاقی بین دانش آموزان و به خصوص در دبیرستان های دخترانه ایفا می کند و ضمن هشدار نسبت به خطرات تلفن های همراه برای دختران دانش آموز یادآور شد: افراد شیاد از این طریق دختران را اغفال و به دام می اندازند.



وی اظهار داشت: امسال در قم شخصی دستگیر شد که از طریق تعدادی دختر اقدام به اغفال دختران در مدارس می کرد.



وی از همه مشاوران مدارس و همچنین دانش آموزان خواست در صورت مشاهده هر گونه موارد، آن را به تلفن گویا و پیام گیر 7709999 دادستانی قم اطلاع دهند.



دادستان قم با اشاره به حضور دادیاران زن در برگزاری جلسات آموزشی مشاوران مدارس تاکید کرد: ارایه مشاوره در خصوص مسائل اخلاقی باید دور از فضای امنیتی و انتظامی در محیط‌های آموزشی صورت گیرد تا دانش آموز نیازمند به این گونه مشاوره بدون هیچ دغدغه ای از آن استفاده کند



در پایان این گردهمایی یک روزه از مشاوران نمونه مدارس استان قم با اهداء جوایزی تقدیر شد.



واریز کلیه مطالبات پرسنلی آموزش و پرورش قم تا پایان سال



رئیس اداره بودجه آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: این مطالبات شامل حقوق، حق التدریس و سایر مطالبات شاغلان ونیروهای کار معین و حق التدریس های آزاد آموزش و پرورش استان است که تا پایان سال مالی 90 به حساب کلیه این افراد واریز می شود.



علی اکبر سالار رضایی با بیان این که بازنشستگان فرهنگی سال 90 نیز در آینده ای نزدیک مابقی پاداش پایان خدمت خود را دریافت می کنند تصریح کرد: پرداخت قسمتی از پاداش باز نشستگان سال 90 به مبلغ چهل میلیون ریال به ازاء هر نفر به این عزیزان پرداخت شده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: جهت تقویت مدارس در مبحث مهم هوشمند سازی اعتبارات ویژه ای در نظر گرفته شده است که امیدواریم در آینده با خرید تجهیزات لازم به صورت متمرکز و در اختیار قراردادن آن ها به مدارس در روند هوشمند سازی سرعت عمل بیشتری ببخشیم.



سالار رضایی گفت : کلیه مطالبات درآمدی پیش دبستانی واحد های آموزشی نیز به حساب مدارس مذکور واریز شده است تا در این زمینه نسبت به هزینه کرد اقدام کنند.



وی در پایان با تاکید بر این که استان قم یکی از استان های مهاجر پذیر است و دانش آموزان اتباع خارجی را نیز در مدارس

خود پذیرا است یادآور شد: به لحاظ تقویت بنیه تحصیلی اتباع خارجی که در مدارس ایرانی به تحصیل مشغول هستند سرانه ویژه‌ای به حساب کلیه مدارس ذی نفع واریز شده است که انتظار می رود مدیران محترم واحدهای آموزشی این مبالغ راهمچون گذشته برای جامعه هدف هزینه کنند.

