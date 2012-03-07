بازگشایی راه ارتباطی 10 روستای جنوب آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، بهلول عبدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 60 کیلومتر از راههای روستایی تکاب که بر اثر بارش برف سنگین و کولاک شدید طی چند روز گذشته مسدود بود، برفروبی شد، افزود : محور اصلی تکاب - بیجار و راه اصلی تکاب - شاهین دژ در گردنه مایین بلاغ با تلاش شبانه روزی راهداران بازگشایی شد .

وی با بیان اینکه راه ارتباطی 70 روستای شهرستان تکاب مسدود و محور تخت سلیمان - دندی و محور اصلی تکاب - ایرانخواه همچنان مسدود گزارش شده، ادامه داد : محور تکاب - زنجان در حوزه استحفاظی بازگشایی شده و گروه های راهداری برای رفع انسداد جاده ها بی وقفه فعالیت می کنند .

نجات کودک ۱۱ ماهه اشنویه ای از برف و کولاک

کودک 11 ماهه ساکن روستای سیاری ذمه که به شدت بدحال بوده و به خاطر بسته شدن راه بدلیل بارش برف و کولاک امکان انتقال آن از طریق والدین امکان پذیر نبود با هماهنگی معاون اجرایی مرکز بهداشت و هلال احمر تیم امداد و نجات ۱۰ نفره با دو دستگاه آمبولانس به همراه بهورز به محل اعزام و پس از پیمودن دو کیلومتر مسیر کوهستانی با خودرو به دلیل ارتفاع زیاد برف و کولاک، سه کیلومتر مسیر باقی مانده را با پای پیاده طی کرده و با تلاش زیاد، کودک 11 ماه به همراه مادرش به اورژانس بیمارستان نبی اکرم ( ص ) اشنویه منتقل و بیمار بلافاصله تحت مراقبتهای پزشکی قرار گرفت .

نجات جان مادر باردار توسط بالگرد هلال احمر در میاندوآب

بالگرد هلال احمر در میاندوآب مادر بادرداری را نجات داد، همچنین به دنبال اطگزارش بهورز خانه بهداشت روستای اربط سفلی در منطقه کوهستانی میاندوآب مبنی بر شروع دردهای زایمانی مادر باردار و بسته بودن راه های مواصلاتی این روستا به دلیل بارش سنگین برف و صعب العبور بودن منطقه، با هماهنگیهای لازم اکیپ مجهز مرکز بهداشت عازم منطقه شده و با توجه به شدت بارش برف و صعب العبور بودن راهها عبا وجود تلاشهای انجام شده متاسفانه گشایش و برف روبی مسیر، میسر نشد .

در این راستا با توجه به وضعیت مادر باردار با هماهنگی فرمانداری و جمعیت هلال احمر عملیات امداد و نجات توسط یک فروند بالگرد هلال احمر در منطقه انجام و مادر باردار به بیمارستان حضرت فاطمه ( س ) منتقل و بستری شده و هم اکنون حال عمومی مادر و نوزاد رضایت بخش است .

نجات همزمان دو مادر باردار در محاصره برف سنگین و کولاک شدید در ارومیه