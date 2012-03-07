10 تور البرزگردی در ایام نوروز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبادی در جلسه ستاد دائمی تسهیلات نوروزی استان البرز که پیش از ظهر چهارشنبه و با حضور نمایندگان نهادهای ذیربط برگزار شد در خصوص اقدامات صورت گرفته در این ستاد گفت: در ایام نوروز 15 پایگاه اطلاع رسانی در سطح استان مستقر خواهد بود تا با ارائه بروشور و اطلاعات لازم گردشگری استان، مسافران و گردشگران نوروزی را هدایت کنند.

وی افزود: به منظور معرفی جاذبه های گردشگری و تلاش در جهت توسعه صنعت گردشگری استان، 10 تور البرزگردی طی 10 روز از سوم تا دوازدهم فروردین ماه با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری برگزار می شود.

وی گفت: 40 اتوبوس به این امر اختصاص داده شده و هر روز چهار اتوبوس در خدمت گردشگران برای بازدید از مناطق گردشگری استان خواهد بود.

عبادی همچنین از برگزاری بازارچه صنایع دستی در کاروانسرای شاه عباسی خبر داد و گفت: کلیه هماهنگی های لازم با مراجع قضائی و انتظامی جهت برخورد قانونی با متخلفان صورت گرفته و شماره تلفن 2734835 جهت رسیدگی به شکایات اختصاص یافته است.

وی در خصوص دیگر اقدامات صورت گرفته در این ستاد گفت: نقشه و بروشور استان و شهرستان های آن تهیه و در سطح استان توزیع می شود، همچنین جاذبه های گردشگری استان از طریق پخش تیزر از تلویزیون های شهری اطلاع رسانی شده و وب سایت گردشگری نیز برای اطلاع رسانی آنلاین به گردشگران فعال شده است.

وی همچنین از استقرار اکیپ های سیار در ورودی روستاهای جامعه هدف گردشگران خبر داد و گفت: این اکیپ ها تلاش دارند، مسافران و گردشگران نقاط بکر و روستائی استان را هدایت و اطلاعات لازم برای داشتن اقامتی خوب و به یاد ماندنی مسافران را در اختیار آنها بگذارند.