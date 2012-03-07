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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

عبادی:

10 تور البرزگردی در ایام نوروز برگزار می شود

10 تور البرزگردی در ایام نوروز برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: جانشین ستاد دائمی تسهیلات نوروزی البرز گفت: با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری، 10 تور البرزگردی در ایام نوروز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبادی در جلسه ستاد دائمی تسهیلات نوروزی استان البرز که پیش از ظهر چهارشنبه و با حضور نمایندگان نهادهای ذیربط برگزار شد در خصوص اقدامات صورت گرفته در این ستاد گفت: در ایام نوروز 15 پایگاه اطلاع رسانی در سطح استان مستقر خواهد بود تا با ارائه بروشور و اطلاعات لازم گردشگری استان، مسافران و گردشگران نوروزی را هدایت کنند.

وی افزود: به منظور معرفی جاذبه های گردشگری و تلاش در جهت توسعه صنعت گردشگری استان، 10 تور البرزگردی طی 10 روز از سوم  تا دوازدهم فروردین ماه با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری برگزار می شود.

وی گفت: 40 اتوبوس به این امر اختصاص داده شده و هر روز چهار اتوبوس در خدمت گردشگران برای بازدید از مناطق گردشگری استان خواهد بود.

عبادی همچنین از برگزاری بازارچه صنایع دستی در کاروانسرای شاه عباسی خبر داد و گفت: کلیه هماهنگی های لازم با مراجع قضائی و انتظامی جهت برخورد قانونی با متخلفان صورت گرفته و شماره تلفن 2734835 جهت رسیدگی به شکایات اختصاص یافته است.

وی در خصوص دیگر اقدامات صورت گرفته در این ستاد گفت: نقشه و بروشور استان و شهرستان های آن تهیه و در سطح استان توزیع می شود، همچنین جاذبه های گردشگری استان از طریق پخش تیزر از تلویزیون های شهری اطلاع رسانی شده و وب سایت گردشگری نیز برای اطلاع رسانی آنلاین به گردشگران فعال شده است.

وی همچنین از استقرار اکیپ های سیار در ورودی روستاهای جامعه هدف گردشگران خبر داد و گفت: این اکیپ ها تلاش دارند، مسافران و گردشگران نقاط بکر و روستائی استان را هدایت و اطلاعات لازم برای داشتن اقامتی خوب و به یاد ماندنی  مسافران را در اختیار آنها بگذارند.

کد مطلب 1554240

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