شیراز شهر باغهای رویایی/ شهرت جهانی درختان سروناز

به گزارش خبرنگار مهر، درختان سرسبز و سربه فلک کشیده، عطر بهار نارنج و عمارتی زیبا در میان درختان و گلها همه و همه مجموعه باغ هایی رویایی را در شیراز تشکیل می دهند که چشم هر بیننده ای را به خود معطوف می کند.

یکی از باغهایی که در شیراز شهرت ملی و فراملی یافته باغ ارم است. باغ ارم دربلوار ارم واقع شده واز زیباترین باغ های شیراز وایران است که درختان سروناز آن شهرت جهانی دارند.

درحال حاضر باغ گیاه شناسی ودانشکده حقوق دانشگاه شیراز درآن قرار دارند. این باغ توسط محمد قلی خان ایلخانی قشقایی ساخته شده وپسر میرزا حسنعلی خان ملقب به نصیر الملک آن را درسال 1315 ه .ق بدین صورت در آورده است.

باغ دارای عمارتی سه طبقه وزیبا به سبک قاجاریه است که ازنظر معماری ، نقاشی، حجاری ، کاشیکاری وگچبری از شاهکارهای زمان قاجاریه محسوب می شود.

باغ ارم

سروناز باغ ارم از لحاظ زیبایی بی نظیر و چون عروسی طناز، در میان درختان جلوه گری می کند.

در اواخر دوره زندیه سران ایل قشقایی، این باغ را محل استقرار خود قرار داده و جانی خان، ایلخان قشقایی و پسرش محد قلی خان، عمارتی با شکوه را در این باغ پی ریزی کردند.

در زمان ناصرالدین شاه قاجار حاج حسنعلی خان ملغب به نصیرالملک این باغ را خریداری و شروع به ساخت عمرات زیبایی در آن کرد.

پس از فوت نصیرالمک خواهرزاده وی ابوالقاسم نصیرالملک امور باغ را بر عهده گرفت و ساختمان نیمه کاره باغ را به اتمام رساند.

باغ عفیف آباد

باغ عفیف آباد نیزکه نام اصلی آن باغ گلشن است به وسیله میرزا علی محمد خان قوام الملک ساخته شده است.

ساختمان آن به صورت دوطبقه و طبقه زیرین ساختمان موزه نظامی است وطبقه دوم با چشم انداز بسیارزیبا، نمونه ای است ازکاخ های عبرت، این باغ یکی از باغ های تاریخی وزیبای شیراز است که درآخر خیابان عفیف آباد قرار دارد و127 هزارمتر مربع وسعت دارد.

باغ عفیف آباد

درباغ عفیف آباد با سلیقه خاصی درختان سرو، چنار، صنوبر ، گردو ، کاج وبید کاشته اند که زیبایی ویژه ای را به این باغ بخشیده اند.

درون باغ کاخ بسیارزیبایی قراردارد که باکاشیکاریهای زیبا وستونهای سنگی همانند ستونهای تخت جمشید تزیین شده است.

باغ دلگشا

باغ دلگشا نیز حدود 400 متری جنوب آرامگاه سعدی قراردارد که از آب قنات سعدی آبیاری می شود وهمواره این آب در آن جریان دارد.

این باغ اززیباترین تفرجگاه های شیراز است که درآن درختان مرکب ازجمله نارنج زیاد است وهوای همیشه بهاری وغروب زیبای آن زبانزد مردم شیرازاست.

باغ دلگشا

پیشینه تاریخی این باغ به قبل از اسلام برمی گردد. دراین باغ عمارتی زیبا به صورت کلاه فرنگی ساخته شده که بیشتر درفصل تابستان کاربرد دارد.

باغ جهان نما

باغ جهان نما نیز یکی دیگر از باغهای مورد نظر برای ثبت جهانی است که درشرق خیابان قرآن قراردارد. این باغ یکی از باغ های قدیمی شیراز است که درزمان زندیه ساخته شده است.

درحال حاضر این باغ به شکل زیبایی بازسازی شده ودرمعرض دید عموم قرار دارد.

باغ جهان نما

در این باغ نیزعمارتی دوطبقه به شکل کلاه فرنگی قرارداد. گل کاری های این باغ آن را به یکی اززیباترین باغهای شیراز تبدیل کرده است.

نارنجستان قوام

نارنجستان قوام درخیابان لطفعلی خان زند ومحله درب شیخ واقع شده که متعلق به خاندان قوام الملک بوده است.

این ساختمان با استفاده از صنعت آینه کاری، نقاشی ، کاشیکاری، گچ بری ومنبت کاری یکی ازشاهکارهای دوره قاجاریه محسوب می شود.

نارنجستان قوام

حیاط این ساختمان بسیاردلنواز وفرحبخش است. این بنا درگذشته محل تشکیل جلسه های عمومی ونشست های بزرگان واشراف ومحل مراجعات رعیتها بوده است. درنارنجستان قوام درحال حاضر موزه نارنجستان قراردارد. علت نام گذاری آن به نارنجستان نیز این است که درختان نارنج بسیاری درحیاط آن قرار داشته واین باغ نیزازجمله باغهای تاریخی وارزشمند شیراز است که ارزش ثبت جهانی را داراست دردست بررسی وشناسایی قرارگرفته است.

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گزارش: هژیرفتحی