نقاط تاریخی و دیدنی کرمانشاه پذیرای مهمانان نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمانشاه به لحاظ داشتن نقاط دیدنی و تاریخی بسیار، هرساله پذیرایی مهمانان بسیاری از کشور و حتی دیگر کشورهاست.

خانه خواجه باروخ که یکی از خانه های تاریخی شهر کرمانشاه است در محله قدیمی فیض آباد کرمانشاه واقع شده و دارای ویژگی های درون گرای ایرانی است این خانه امروزه به خانه "رنده کش" که آخرین مالک آن بوده است، معروف تر است.

معبد آناهیتا در مرکز شهر کنگاور قرار دارد و این بنا بر روی تپه ای طبیعی ساخته شده است این بنا بر پشته ای از صخره قرار گرفته که دارای 202 متر طول و210 متر عرض است و ضخامت دیوار محیطی آن 5.18 متر می رسد.

این اثر تاریخی در 27 کیلومتری شمال شرقی شهر کرمانشاه واقع شده است از آثار اصلی تاریخی بیستون می توان به بنای بیستون، سراب بیستون، پل خسرو، غار بیستون، نیایشگاه مادی بیستون، پل بیستون، اشاره کرد کتیبه بیستون هشتمین اثر ایرانی بعد از تخت جمشید، تخت سلیمان، چغازنبیل، نقش جهان پاسارگاد وبم است.

کاخ خسرو این کاخ دارای ورودی با جهت شرقی و غربی است که با استفاده از مصالح لاشه سنگ، آجر و گچ روی صفحه به ارتفاع تقریبا 8 متر ساخته شده است طول این کاخ 284 و عرض آن 98 متر است جغرافیا نویسان این بنا را جزو عجایب دنیا دانسته اند زیرا بعد از 1500 سال طاق سنگی آن هنوز تخریب نشده است.

مسجد عمادالدوله که مربوط به دوره قاجاریه است. ساختمان نخستین مسجد در سال 1285 هجری قمری توسط امامقلی میرزا عمادالدوله ساخته شده است این بنا به صورت چهار ایوانی بنا شده و دارای سردر، صحن، ایوان، شبستان ستون دار و حجره های زیاد است.

بقعه مالک سنقر این آرامگاه برجی شکل، هشت ضلعی ودارای گنبدی آجری است که هر ضلع آن سه ونیم متر طول دارد در هر یک از اضلاع این آرامگاه طاق نمایی با توسو جناغی قرار دارد و داخل این طاق نما تزئینات آجرکاری دیده می شود لچکی طاق نماها نیز با کاشی های فیروزه ای رنگ تزئین شده است.

شهر نودشه در 23 کیلومتری شمال غرب شهرستان پاوه قرار دارد با جمعیتی در حدود 5000 نفر این شهر زیبا محصور بین کوه های درین در شمال با ارتفاع 2750 متر، کوه کماجر و شخله و چناره در جنوب با ارتفاع میانگین 1800 تا 1900 متر و کوه شمشی با ارتفاع تقریبی 2000 تا 2100 متر در غرب و منتج به دره با صفای نودشه منتهی به رود سیروان در شرق نودشه در مسیر سلسله جبال زیبای زاگرس شمالی قرار گرفته است.

طاق بستان مجموعه ای از سنگ نگاره ها وسنگ نوشته های دوره ساسانی است که در شمال غربی شهر کرمانشاه قرار گرفته است، این مجموعه در قرن سوم میلادی ساخته شده و از ارزش هنری و تاریخی بسیاری برخوردار است. وجود چشمه و کوه در این مکان آن را به گردشگاهی روح افزا تبدیل نموده که از قدیم الایام تاکنون مورد توجه بوده است این مجموعه در زبان کردی "طاق وسان" است که "سان" به معنی سنگ و طاق بستان معنی طاق سنگی می دهد.

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گزارش: رضا مهرآیین