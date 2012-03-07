پردیس شهدا در همه دانشگاهها ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی با ستاد مرکزی راهیان نور کشور در پادگان محمودوند اهواز اظهار کرد: چهار میلیون دانشجو و 70 هزار عضو هیئت علمی در کشور داریم که اغلب آنها علاقه دارند در روزهای پایانی و آغازین سال در مناطق عملیاتی حضور داشته باشند.

وی افزود: به نمایندگی از وزیر علوم از تمام دست اندرکاران راهیان نور تقدیر می کنم زیرا در این مدت به خوبی وظیفه برگزاری و ساماندهی فعالیتهای راهیان نور در سراسر کشور را انجام داده اند.



خواجه سروی با اشاره به اینکه عشق به شهادت و شهدا در دانشگاه های کشور و بین دانشجویان موج می زند، تصریح کرد: قصد داریم پردیس شهدا که در آن شهدای گمنام دفن می شوند را در تمامی دانشگاه های کشور ایجاد کنیم تا فضای جبهه و جنگ به دانشگاه های ما منتقل کنیم و این پردیس به عنوان مکانی فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.



معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و تحقیقات ادامه داد: تا پایان سال 1388 در 26 دانشگاه سراسر کشور پردیس شهدا ایجاد شده و تا پایان سال 1389 نیز در 15 مرکز دانشگاهی جدید این پردیس برای استفاده دانشجویان مورد بهره برداری قرار گرفت ولی با برنامه ریزی وزارت علوم، کل دانشگاه های ما باید از چنین مکانی برخوردار شوند.



خواجه سروی عنوان کرد: دو مشکل برای ارائه دروس مربوط به دفاع مقدس در دانشگاه های کشور وجود دارد. یکی اینکه ما متونی که قابل ارائه به عنوان یک درس دانشگاهی باشند در اختیار نداریم و دوم اینکه افرادی که بتوانند به خوبی مسائل مربوط به جنگ را به دانشجویان تدریس کنند وجود ندارند.



خواجه سروی اضافه کرد: انتظار داریم در خصوص نگارش کتابهای قابل تدریس و تربیت نیرو برای این کار ستاد راهیان نور با توجه به امکانات و ظرفیتهایی که در اختیار دارد با وزارت علوم همکاری کنند تا بتوانیم در انتقال مفاهیم دفاع مقدس به کل جامعه تلاش ماندگاری داشته باشیم.



وی با اشاره به اینکه بخشی از بودجه فرهنگی دانشگاه و وزارت علوم به راهیان نور اختصاص یافته، تاکید کرد: بودجه فرهنگی دانشگاه از 13 درصد به 15 درصد کل بودجه دانشگاه افزایش یافته که در این بین دانشگاه شهید چمران به خوبی از این اعتبارات استفاده کرده است.