مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمان اجرای طرح امداد نوروزی مرکز اورژانس 115 قم اظهار داشت: این طرح از بیست و پنجم اسفندماه 90 آغاز و تا چهاردهم فروردین 91 ادامه خواهد داشت.



وی با بیان این که در زمان اجرای این طرح پتانسیل ناوگان مرکز اورژانس قم نسبت به روزهای عادی 40 درصد رشد خواهد داشت، یادآور شد: همچنین در مجموع این ایام تعداد 250 نفر از نیروهای عملیاتی مرکز اورژانش قم شامل پزشک، پرستار، کاردان فوریت های پزشکی و هوشبری به صورت شیفتی آماده فعالیت خواهند بود.



فعالیت 32 پایگاه ثابت اورژانس در قم



معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قم با اشاره به فعالیت شبانه روزی تعداد 32 پایگاه ثابت مرکز اورژانس قم شامل 16 پایگاه شهری و 16 پایگاه جاده ای همزمان با ایام نوروز 91، اظهار داشت: علاوه بر این تعداد پایگاه که در تمام طول سال فعال هستند، با توجه به حجم سفر و ترددها در روزهای تعطیلات نوروزی، 10 ایستگاه سلامت نیز ویژه این ایام در استان راه اندازی می شود.



وی با تاکید بر این که فعالیت این پایگاه ها شبانه روزی و رایگان خواهد بود، تصریح کرد: آسیب شناسی های انجام شده و تجربه ثابت می کند که استقرار این ایستگاه ها و ارائه خدمات سرپایی همکاران در این مراکز، کمک زیادی به کاهش حجم مراجعات غیرضرور به بیمارستان ها و خارج شدن بی مورد آمبولانس ها از پایگاه های اورژانس می کند که این خود باعث ارائه خدمات بهتر و سریعتر به بیمارانی که قید فوریت امدادرسانی دارند، خواهد شد.



رشد 300 درصدی تعداد ایستگاه های سلامت ویژه نوروز در قم



فراهانی با بیان این که تعداد ایستگاه های سلامت در سطح استان امسال از سه ایستگاه به 10 ایستگاه ارتقا یافته است، یادآور شد: این آمار حاکی از رشد 300 درصدی تعداد این ایستگاه هاست.



وی در ادامه با اشاره به استقرار ایستگاه های سلامت در محل های پرتردد سطح شهر و استان قم، تصریح کرد: چهار ایستگاه سلامت به همراه چهار پایگاه ثابت اورژانس در محور پرتردد اتوبان قم - تهران مستقر خواهند بود، علاوه بر آن به دلیل حجم بالای زائران در حرم مطهر حضرت معصومه(س)، یک ایستگاه نیز در صحن جوادالائمه(ع) مستقر خواهد شد.



معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم ادامه داد: محور قم - سلفچگان به دلیل تردد بالا از دیگر نقاطی است که علاوه بر وجود پایگاه های ثابت، سه ایستگاه سلامت نیز در آنجا مستقر می شود.



امسال برای اولین بار؛ایستگاه سلامت در ایستگاه محمدیه قم مستقر می شود



وی در ادامه از استقرار یک ایستگاه سلامت در اتوبان قم - کاشان خبر داد و یادآور شد: همچنین با توجه به حجم سنگین رفت و آمد مسافران در ایستگاه راه آهن محمدیه، امسال برای اولین بار مقرر شد تا در این مکان نیز یک ایستگاه سلامت دائر شود که البته استقرار این ایستگاه منوط به تامین فضای فیزیکی آن است.

