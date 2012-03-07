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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

جشن تکلیف دختران پیشوایی در آستان امامزاده جعفر(ع) برگزار شد

جشن تکلیف دختران پیشوایی در آستان امامزاده جعفر(ع) برگزار شد

پیشوا – خبرگزاری مهر: در آستانه فرارسیدن سال نو و بهار طبیعت، دختران پیشوایی جشن تکلیف خود را در جوار آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن تکلیف دختران مدارس شهرستان پیشوا صبح چهارشنبه در محل آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) برگزار شد و بیش از سه هزار دانش آموزان دختر در این مراسم حضور داشتند.

رئیس آموزش و پرورش پیشوا در این مراسم گفت: روزهای جشن تکلیف به عنوان یکی از خاطره انگیزترین روزهای عمر دانش آموزان است که باید از آن به درستی استفاده کرد.

شمس الله کارخانه افزود: دانش آموزان باید بدانند که رسیدن به سن تکلیف به این معنی است که از این به بعد تکلیف مهمی بر گردن آنها نهاده شده است و باید به درستی وظیفه و تکلیف خود را نسبت به خود، خانواده و جامعه اسلامی ادا کنند.

وی عنوان کرد: اگر پایه و اساس تفکر و اخلاق دانش آموزان از ابتدای شکل گیری شخصیت آنان به درستی بنا نهاده شود، بسیاری از مشکلات پیش روی جوانان و در نتیجه جامعه برطرف خواهد شد.

این مسئول آموزشی افزود: امید است در سایه نهادینه شدن اخلاق اسلامی در بین آحاد جامعه و به خصوص جوانان و آینده سازان ایران اسلامی، شاهد رشد و بالندگی بیش از پیش جامعه اسلامی باشیم.

کد مطلب 1554252

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