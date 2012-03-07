به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت‌ها بدمینتون بازانی از دانشگاه آزاد اسلامی قم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، البرز، قزوین، تاکستان، بوئین زهرا و هشتگرد حضور داشتند که رقابت‌های خود را به مدت دو روز در قم برگزار کردند و نفرات برتر معرفی شدند.



برترین‌های انفرادی:

مهدی پنجه باشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

نیما دارایی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد البرز

محمد کلهری و مهدی بستانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان



برترین‌های تیمی:

تیم بدمینتون دانشگاه آزاد اسلامی واحد البرز

تیم بدمینتون دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

تیم‌های دانشگاه‌های آزاد اسلامی قزوین و قم



همچنین برترین‌های مسابقات بدمینتون دانشگاه‌های دولتی کشور در قم در دو بخش تیمی و انفرادی معرفی شدند، در حالی که بدمینتون بازان شرکت کننده در پیکارهای قهرمانی منطقه سه دانشجویان دانشگاه‌های کشور، در دو بخش انفرادی و دو نفره با یکدیگر در سالن بدمینتون مرحوم حامد فرهمند موحد مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به رقابت پرداختند.



در این رقابت‌ها بدمینتون بازانی از دانشگاه قم، دانشگاه اصفهان، دانشگاه مرکزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه کاشان و دانشگاه هنر اصفهان حضور داشتند که رقابت‌های خود را به مدت دو روز در قم برگزار کردند و نفرات برتر معرفی شدند.



برترین‌های انفرادی:

حسین خان‌احمدی از دانشگاه اصفهان

محمدرضا دادخواه از دانشگاه اصفهان

مرتضی زرمهر و علی شمس از دانشگاه اصفهان



برترین‌های دو نفره:

محمد بای و رضا رحیمی از دانشگاه اصفهان

محمدی و حسینی از دانشگاه صنعتی اصفهان

ناصر شاهی و منصوری دارابی از دانشگاه قم



برترین‌های تیمی:

تیم بدمینتون دانشگاه اصفهان

تیم بدمینتون دانشگاه صنعتی اصفهان

تیم دانشگاه هنر اصفهان

تیم دانشگاه قم

