سرمایه گذاری در منابع آب گلستان 406 درصد رشد یافت

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تخصیص اعتبارات در اجرای پروژه های سرمایه گذاری بخش منابع آب استان در برنامه چهارم توسعه روندی رو به رشد داشته است، بطوری که این میزان در طرح های استانی از 193 میلیارد ریال در برنامه سوم توسعه به 503 میلیارد ریال در برنامه چهارم رسیده است.

وی گفت: مجموع اعتبارات در سطح استانی و ملی نیز از میزان 805 میلیارد ریال در برنامه سوم توسعه به مبلغ سه هزار و 268 میلیارد ریال در برنامه چهارم توسعه رسیده است.

وی همچنین عنوان کرد: با توجه به اعتبارات تخصیصی از اهم اقدامات انجام شده در سال 90 در طرح تامین آب شرب شهر گرگان از آبهای زیر زمینی در سه محور سیاهتلو، والش آباد-تقی آباد و فاضل آباد، حفر و تجهیز 9 حلقه چاه، اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب به طول 22 کیلومتر، احداث مخازن ذخیره به حجم 22 هزار مترمکعب و ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 500 لیتر در ثانیه می توان اشاره کرد.

حیدریان در ادامه افزود؛ در افق میان مدت در سال های آتی نیز در فاز 1 اجرایی ، انتقال آب از رودخانه محمد آباد با ظرفیت 850 لیتر بر ثانیه و در فاز 2 اجرایی انتقال آب از سد مخزنی شصت کلاته و رودخانه های قرن آباد، هشن، تقی آباد و جعفر آباد با تامین آب 650 لیتر بر ثانیه در دست مطالعه و اقدام است، همچنین طرح آبرسانی به شهرهای کردکوی ، بندرترکمن وگمیشان، طرح آبرسانی به شهرستان کلاله و شهرهای آزادشهر، رامیان و شهرهای مسیر در حال پیگیری است.

وی بیان داشت: اعتبارات مصوب شده در سطح ملی در راستای توسعه و بهبود ساختمان سدها، شبکه آبیاری و زهکشی و مطالعات اجرایی رودخانه های استان و در سطح استانی نیز در راستای اجرای طرحهای کوچک برنامه تامین آب از قبیل سدهای کوچک مخزنی، سدهای انحرافی، کانالهای انتقال آب، احداث ایستگاه های پمپاژ آب، مطالعه و اجرای طرحهای مهندسی رودخانه های استان و ترمیم و اجرای پروژه های کوچک حوادثی مورد استفاده قرار گرفته است.