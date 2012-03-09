محمدی در این باره به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم سال 91 نمایشنامه"پدرخوانده ناپلی" نوشته ادوارد د فیلیپو نمایشنامه نویس ایتالیایی روی صحنه ببرم. این نمایش در سالن استاد سمندریان مجموعه ایرانشهر اجرا می‌شود.

وی افزود: این نمایشنامه را من و دکتر یوسف میری ترجمه کرده ایم و دومین نمایشنامه از این نویسنده است که در ایران ترجمه شده. این نویسنده در ایران زیاد شناخته شده نیست و "پدرخوانده ناپلی" اولین اثر این نویسنده است که در ایران روی صحنه می رود.

وی افزود: فیلم سینمایی"طلاق به سبک ایتالیایی" با بازی مارچلو ماستریانی از روی نمایشنامه این نویسنده به فیلم بازگردانده شده است. بازیگران و عوامل نمایش به زودی انتخاب می‌شوند همچنین اوائل سال جدید تمرینات را آغاز می کنم.

بابک محمدی فیلم تلویزیونی "اسب" و"نیمه تاریک"، مجموعه تلویزیونی"قصه‌های شهرک" ونمایش"حرفه‌ای‌ها" و"مادام پی پی"را کارگردانی کرده‌است.