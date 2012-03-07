تازه ترین نتایج 2 برخورد دهنده بزرگ ذرات/ چند گام نزدیکتر به سوی فیزیک نوین

به گزارش خبرگزاری مهر، برخورد دهنده بزرگ LHC در سرن سوئیس به دنبال کشف دنیایی است که تنها در کسری از ثانیه پس از بیگ بنگ وجود داشته است.

برخورد دهنده بزرگ هادرون در آزمایشی با عنوان LHCb با برخوردهایی که میان پروتونها ایجاد کرده است این لحظات پس از بیگ بنگ را بازسازی می کند.

فیزیکدانان سرن در کنفرانسی که در شهر "لا توئیل" واقع در منطقه "دره آئوستا" در شمال ایتالیا برگزار شد اعلام کردند که از برخوردهای میان پروتونها توانسته اند ذره ای به نام "مزون B" را به دام اندازند. این ذره به صورت دو ذره دیگر (دو میون) متلاشی می شود.

به گفته فیزیکدانان نظری، به ازای هر یک میلیارد مزون B باید 3 فروپاشی وجود داشته باشد. در صورتیکه این آزمایشات به عددی غیر از این فرضیه برسند (کمتر یا بیشتر)، دانشمندان می توانند معماری کلی طبیعت را به مباحثه بگذارند.

معماری کلی طبیعت یا "مدل استاندارد" بیان می کند که بلافاصله پس از بیگ بنگ و ساخت "فوق ذراتی" چون ذره فرضی "نیوترالینو" که یک "فوق تقارن" ایجاد می کنند چه اتفاقی رخ داده است.

در این خصوص "پیرلوئیچی کامپانیا"، مدیر کل آزمایش LHCb در این خصوص توضیح داد: "ما به عددی نزدیک شده ایم که به ما نشان می دهد باید در جایی متفاوت از آنچه تاکنون فکر می کردیم و در سطوح انرژی متفاوتی از آنچه که فرض کرده بودیم به دنبال فوق تفارن بگردیم."

این نتیجه مهم به دانشمندان کمک می کند آن دنیایی را که تاکنون تنها توسط نظریه پردازان تصور شده بود به خوبی شرح دهند و آن را "فیزیک نوین" بنامند.

از بوزون W تا بوزون هیگز

همچنین دانشمندانی که در برخورد دهنده تواترون در لابراتوار فرمی فعالیت می کنند نیز نتایج اطلاعاتی را که توسط دو آزمایش مستقل با عنوان CDF و Dzero و پیش از تعطیلی تواترون انجام شده بود در این کنفرانس ارائه کردند.

تجزیه و تحلیل این اطلاعات به دانشمندان فرمی اجازه داد که به اندازه گیریهای بسیار دقیقی از جرم بوزون W دست یابند که پیش از این هرگز به آن دست نیافته بودند.

دو آزمایش CDF و Dzero برخورد دهنده بزرگ تواترون لابراتوار فرمی در شیکاگو پس از 5 سال تحقیقات موفق شدند به دقیقترین اندازه گیری از جرم بوزون W که تا کنون ارائه شده است، دست یابند که برابر است با 23 ±80375 مگا الکترون ولت/ سرعت نور به توان 2 برای آزمایش CDF و17 ± 80387 مگا الکترون ولت/ سرعت نور به توان 2 برای آزمایش Dzero.

این نتایج نسبت به اندازه گیریهای قبلی دو برابر بهتر شده و دقت آن برابر با 0.02 درصد است.



"پیر اودون"، مدیر لابراتوار فرمی در این خصوص توضیح داد: "این اندازه گیریها نتایج با ارزشی را نشان می دهند که تواترون به خاطر جمع آوری اطلاعات در طول سالیان گذشته ارائه کرده است. دقت به دست آمده بی سابقه است."

اندازه گیری جرم بوزون W از این نظر اهمیت دارد که می تواند منجر به تعیین اندازه جرم بوزون هیگز شود. درحقیقت، برای اندازه گیری جرم بوزون هیگز از 2 تکنیک استفاده می شود.

تکنیک اول، تولید مستقیم فرایندهایی است که در آن می توان ذرات را با هم مقایسه کرد و تکنیک دوم اندازه گیری دقیق سایر ذرات و نیروهایی است که می توانند تحت تاثیر وجود بوزون هیگز قرار گیرند.

اندازه گیری بوزون W در برخورد دهنده تواترون، دقیقاً می تواند در مقوله تکنیک دوم قرار گیرد. به طوریکه دانشمندان امیدوارند با اندازه گیری این بوزون به همراه اندازه گیری "کوارک تاپ" در لابراتوار فرمی بتوانند راهی به سوی کشف بوزون هیگز پیدا کنند.

دانشمندان تواترون توانستند برپایه این اندازه گیریها جرم بوزون هیگز را کمتر از 152 گیگا الکترون ولت/ سرعت نور به توان 2 اندازه گیری کنند که با نتایج به دست آمده در LHC که جرم کمتر از 127 گیگا الکترون ولت/ سرعت نور به توان 2 را نشان می دهد تقریبا در توافق است.

بوزون هیگز چیست؟

بوزون هیگز، یک ذره ابتدایی است که در مدل استاندارد وجود آن پیش بینی شده است. مدل استاندارد، قابل اطمینان ترین نظریه فیزیک برای توصیف و شرح نیروهای جهان و ذرات ابتدایی است که آن را تشکیل داده اند.



بوزون هیگز برخلاف تمام ذرات دیگر ذکر شده در مدل استاندارد، تا به امروز تنها در حد یک فرضیه باقی مانده و تاکنون هیچ آزمایشی موفق به شناسایی آن نشده است. هرچند در سرن ژنو فیزیکدانان درحال انجام تحقیقات گسترده ای در این حوزه هستند.

بوزون هیگز می تواند توضیح دهد که چرا در جهان جرم وجود دارد. در حقیقت، بعضی از ذرات ابتدایی دارای جرم هستند درحالی که بعضی دیگر خیر. برای مثال، وجود این ذره می تواند به درک این مطلب کمک کند که چرا ذراتی چون فوتونها که پرتوهای الکترومغناطیس (و همچنین نور) را انتقال می دهند بدون جرم هستند، درحالی که سایر ذرات ابتدایی مثل بوزونهای W و Z که با نیروهای هسته ای ضعیف ارتباط دارند دارای جرم هستند.

به این ترتیب، همانطور که فوتون با نیروی الکترومغناطیس ارتباط دارد بوزون هیگز، "کوانتوم" میدان هیگز است. میدان هیگز، میدانی از انرژی است که جرم ذرات ابتدایی را می سازد. بنابراین، شناسایی بوزون هیگز می تواند به درک بهتر روابط موجود میان چهار نیروی طبیعت (نیروی الکترومغناطیس، نیروی گرانش، نیروی هسته ای ضعیف، نیروی هسته ای قوی) کمک کند.



تا امروز، فیزیک توانسته است به یک شرح واحد مفهومی میان نیروهای الکترومغناطیس، هسته ای ضعیف و هسته ای قوی دست یابد، درحالی که نیروی چهارم (نیروی گرانش) هنوز از این شرح واحد مستثنی می شود.