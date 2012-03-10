چهره مردانی که 150سال پیش غرق شدند شبیه سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان چهره دو ملوان را با سنهای تقریبی 17 تا 24 سال و 30 سال شبیه سازی کردند. در این شبیه سازی از جمجمه های به جا مانده در داخل بقایای کشتی غرق شده برای شبیه سازی صورت دو ملوان استفاده کردند.

ملوان جوانتر سنی در حدود 17 تا 24 داشته است و احتمالا یکی از سه ملوان به نامهای "ویلیام اگن" ایرلندی، "جیکوب نیکلیس" آمریکایی و یا "ساموئل آگو" آمریکایی بوده است. قد این ملوان جوان 173 سانتیمتر تخمین زده شده است.

چهره احتمالی ملوانی به اسم "رابرت ویلیامز" که در حدود 30 سال سن داشته و قد وی 170 سانتیمتر بوده است، وی پیپ می کشیده، پیش از حضور در این کشتی غرق شده در دو کشتی دیگر خدمت می کرده و به آرتروز مبتلا بوده است

محققان از بقایای به جا مانده از جمجمه ملوانان در این بازسازی صورتها استفاده کردند

غواصی در حال نزدیک شدن به بقایای کشتی زره پوش USS Monitor که این بقایا در سال 2001 به سطح آب کشیده شدند

طرحی از نبرد کشتی های زره پوش USS Monitor و CSS ویرجینیا در نبرد "همپتون رودز" در 9 مارچ 1862

تصویری قدیمی از کشتی USS Monitors و ملوانان آن بر روی عرشه که در تاریخ 9 جولای 1862 گرفته شده است

عکسی دیگر از عرشه این کشتی